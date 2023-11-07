Гинеколог рассказала, как справиться с осложнениями после родов

Другое осложнение — разрыв промежности 3-4 степени, которое встречается в 1-5% случаев. Я лично сталкивалась только с одним таким случаем. Восстановительная операция занимает примерно 40-60 минут и сопровождается физическими ограничениями и ограничениями в питании. Восстановление после него требует времени и участия других специалистов. Конечно, это осложнение может повлиять на качество жизни пациента в течение определенного времени. Однако, если оказать всю необходимую помощь на высоком уровне, последствия можно свести к минимуму, — поделилась Лусине.