Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Гинеколог рассказала, как справиться с осложнениями после родов

7 ноября 2023, 06:14
Лусине Даниелян, специалист по акушерству и гинекологии, преподаватель медицинского факультета Университета «Синергия», рассказала о вероятности возникновения проблем у женщин после родов и подчеркнула, что современная медицина имеет все необходимые средства для их решения.

Осложнения при родах могут быть разные. Например, разрыв промежности 1-й степени возникает у каждой второй женщины после родов. Восстановительная операция занимает от 5 до 10 минут и проводится сразу после родов, чаще всего с использованием местной анестезии. Функциональных нарушений и ограничений нет, восстановление занимает от 3 до 5 дней, пишет ИА RuNews24.ru.

Другое осложнение — разрыв промежности 3-4 степени, которое встречается в 1-5% случаев. Я лично сталкивалась только с одним таким случаем. Восстановительная операция занимает примерно 40-60 минут и сопровождается физическими ограничениями и ограничениями в питании. Восстановление после него требует времени и участия других специалистов. Конечно, это осложнение может повлиять на качество жизни пациента в течение определенного времени. Однако, если оказать всю необходимую помощь на высоком уровне, последствия можно свести к минимуму, — поделилась Лусине.

Она также добавила, что страхи перед последующими родами у таких пациенток могут быть устранены. Им объясняют, что в следующий раз роды возможны только при помощи операции.

Медицина — это не математика, но можно рассчитать процент осложнений в разных ситуациях. Наша задача — выбрать наиболее безопасный путь с минимальными или отсутствующими осложнениями, — подчеркнула врач.

Подпишитесь
Вложат миллиарды. Строительство Северного обхода в Омске стартует в 2024 году
Сегодня, 05:58
Пошла за сладостями в магазин и не вернулась. В Омске ищут 14-летнюю девочку
Сегодня, 05:28
По миллиону за здание. В Омской области учебные заведения разберут на стройматериалы
Сегодня, 05:28
Посмотрите на небо. Омичей предупредили о полярном сиянии
Сегодня, 03:00
Омский «Авангард» драматично вырвал победу у минского «Динамо» по буллитам
Вчера, 17:15
Златан, Радомира и Ранетка. Какие необычные имена давали омичи детям
Сегодня, 03:28