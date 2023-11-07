Гинеколог рассказала, как справиться с осложнениями после родов

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Осложнения при родах могут быть разные. Например, разрыв промежности 1-й степени возникает у каждой второй женщины после родов. Восстановительная операция занимает от 5 до 10 минут и проводится сразу после родов, чаще всего с использованием местной анестезии. Функциональных нарушений и ограничений нет, восстановление занимает от 3 до 5 дней, пишет ИА RuNews24.ru.
Другое осложнение — разрыв промежности 3-4 степени, которое встречается в 1-5% случаев. Я лично сталкивалась только с одним таким случаем. Восстановительная операция занимает примерно 40-60 минут и сопровождается физическими ограничениями и ограничениями в питании. Восстановление после него требует времени и участия других специалистов. Конечно, это осложнение может повлиять на качество жизни пациента в течение определенного времени. Однако, если оказать всю необходимую помощь на высоком уровне, последствия можно свести к минимуму, — поделилась Лусине.
Она также добавила, что страхи перед последующими родами у таких пациенток могут быть устранены. Им объясняют, что в следующий раз роды возможны только при помощи операции.
Медицина — это не математика, но можно рассчитать процент осложнений в разных ситуациях. Наша задача — выбрать наиболее безопасный путь с минимальными или отсутствующими осложнениями, — подчеркнула врач.