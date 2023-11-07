Гендиректор «Газпромнефть-СМ»: российские моторные масла вытесняют импорт

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Освободившиеся за последние полтора года ниши оперативно заполнила продукция локальных производителей и компаний из дружественных стран. Автовладельцы попробовали российскую продукцию — и начали отказываться от иностранных аналогов. Как отмечает в интервью РБК генеральный директор компании «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец, трансформация предпочтений потребителей произошла не сразу.
«Мы сталкивались с первоначальным скептицизмом по отношению к российским маслам как у рядовых автолюбителей, так и, например, известных автоспортсменов. Но после заливки и первых 15 тыс. км они признавали высокое качество и преимущества отечественной продукции», — добавил глава компании.
Производителям удалось справиться с ростом востребованности, увеличить объемы и ассортимент качественной продукции, говорится в материале. Этого удалось достичь благодаря совершенствованию и модернизации производственных площадок, развитию научных программ, разработке цифровых решений и формированию исследовательской базы. Комплексный подход позволяет выпускать смазочные материалы под различные запросы, а качество по многим характеристикам лучше масел, которые ввозятся из-за рубежа.