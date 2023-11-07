Гендиректор «Газпромнефть-СМ»: российские моторные масла вытесняют импорт

Производителям удалось справиться с ростом востребованности, увеличить объемы и ассортимент качественной продукции, говорится в материале. Этого удалось достичь благодаря совершенствованию и модернизации производственных площадок, развитию научных программ, разработке цифровых решений и формированию исследовательской базы. Комплексный подход позволяет выпускать смазочные материалы под различные запросы, а качество по многим характеристикам лучше масел, которые ввозятся из-за рубежа.