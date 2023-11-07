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Гендиректор «Газпромнефть-СМ»: российские моторные масла вытесняют импорт

Гендиректор «Газпромнефть-СМ»: российские моторные масла вытесняют импорт

7 ноября 2023, 09:04
Фото: Михаил Вильчук
Доля иностранных брендов на российском рынке смазочных материалов сократилась с 30 до 17%.

Освободившиеся за последние полтора года ниши оперативно заполнила продукция локальных производителей и компаний из дружественных стран. Автовладельцы попробовали российскую продукцию — и начали отказываться от иностранных аналогов. Как отмечает в интервью РБК генеральный директор компании «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец, трансформация предпочтений потребителей произошла не сразу.

«Мы сталкивались с первоначальным скептицизмом по отношению к российским маслам как у рядовых автолюбителей, так и, например, известных автоспортсменов. Но после заливки и первых 15 тыс. км они признавали высокое качество и преимущества отечественной продукции», — добавил глава компании.

Производителям удалось справиться с ростом востребованности, увеличить объемы и ассортимент качественной продукции, говорится в материале. Этого удалось достичь благодаря совершенствованию и модернизации производственных площадок, развитию научных программ, разработке цифровых решений и формированию исследовательской базы. Комплексный подход позволяет выпускать смазочные материалы под различные запросы, а качество по многим характеристикам лучше масел, которые ввозятся из-за рубежа.

#Общество#Экономика#Бизнес#Омск#Омская область#Россия#Нефть
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