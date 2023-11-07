Эксперты заявляют о необходимости установки камер в местах частых нарушений и аварий

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В сообщении отмечается, что ассоциация ОКО, объединяющая производителей камер и операторов систем фотовидеофиксации, высказала своё несогласие с данным законопроектом. Эксперты утверждают, что камеры следует устанавливать там, где наиболее часто происходят однотипные нарушения или инциденты с пострадавшими, пишет ФедералПресс.
Также оператор системы фотовидеофиксации «МВС Групп» из подмосковного региона уверен, что предложенный проект противоречит закону и может привести к увеличению количества ДТП.