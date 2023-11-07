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Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:56

Эксперты заявляют о необходимости установки камер в местах частых нарушений и аварий

7 ноября 2023, 07:54
По информации, опубликованной в газете «Коммерсантъ», Минтранс предложил изменить интервал между дорожными камерами, которые регистрируют однотипные нарушения. Однако некоторые эксперты высказали свою критику по этому вопросу.

В сообщении отмечается, что ассоциация ОКО, объединяющая производителей камер и операторов систем фотовидеофиксации, высказала своё несогласие с данным законопроектом. Эксперты утверждают, что камеры следует устанавливать там, где наиболее часто происходят однотипные нарушения или инциденты с пострадавшими, пишет ФедералПресс.

Также оператор системы фотовидеофиксации «МВС Групп» из подмосковного региона уверен, что предложенный проект противоречит закону и может привести к увеличению количества ДТП.

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