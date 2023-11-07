Эксперты заявляют о необходимости установки камер в местах частых нарушений и аварий

По информации, опубликованной в газете «Коммерсантъ», Минтранс предложил изменить интервал между дорожными камерами, которые регистрируют однотипные нарушения. Однако некоторые эксперты высказали свою критику по этому вопросу.