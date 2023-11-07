Дорожная химия и ее воздействие на автомобили: мнение эксперта

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Некоторые водители, однако, считают эти реагенты угрозой для своих автомобилей, поскольку они могут вызывать коррозию и повреждение металлических деталей кузова.
Эксперт Евгений Балабас в ходе интервью Общественной службе новостей рассказал, что химические реагенты могут иметь разрушительное действие только на старые автомобили. При этом он рекомендует не обновлять антикоррозийное покрытие осенью перед зимними морозами, а делать это летом. Он также отмечает, что новые автомобили до пяти лет не подвержены воздействию дорожных реагентов благодаря заводской обработке, которую они проходят.
Балабас утверждает, что большинство современных автомобилей хорошо защищены от воздействия реагентов, так как они покрыты мастикой, которая защищает уязвимые части автомобиля — колесные арки и пороги. По его словам, дорожная химия не сможет повредить эти автомобили в течение пяти лет.
Однако с возрастом автомобиля его заводское покрытие становится менее эффективным из-за натурального износа. На кузове могут появляться микротрещины, через которые реагенты и влага могут попадать на детали автомобиля и вызывать коррозию.
Балабас рекомендует обновлять антикоррозийное покрытие автомобиля летом, особенно если он уже несколько лет находится в эксплуатации. Он также советует заменить мягкие подкрылки на более жесткие, сделанные из пластика. Однако, эти меры являются долгосрочными и стратегическими, и не требуют срочной реакции. Если автомобиль имеет возраст от пяти до семи лет, то нет необходимости сразу делать антикоррозионную обработку. Эту процедуру лучше перенести на летний период, а не делать ее наскоро в осеннюю слякоть.
Также Балабас советует провести антикоррозионную обработку автомобиля при его покупке на вторичном рынке. Он говорит, что это всегда полезно и может повысить остаточную стоимость автомобиля, а также улучшить его внешний вид.