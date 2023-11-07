Дорожная химия и ее воздействие на автомобили: мнение эксперта

Балабас рекомендует обновлять антикоррозийное покрытие автомобиля летом, особенно если он уже несколько лет находится в эксплуатации. Он также советует заменить мягкие подкрылки на более жесткие, сделанные из пластика. Однако, эти меры являются долгосрочными и стратегическими, и не требуют срочной реакции. Если автомобиль имеет возраст от пяти до семи лет, то нет необходимости сразу делать антикоррозионную обработку. Эту процедуру лучше перенести на летний период, а не делать ее наскоро в осеннюю слякоть.