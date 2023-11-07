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Читать по паспорту. В омских библиотеках все еще хранятся книги писателей-иноагентов

7 ноября 2023, 10:08
Фото: 1MI
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В омских библиотеках нашли книги писателей-иноагентов

В департаменте культуры рассказали, какие «запрещенные» авторы продолжают быть доступными для читателей.

На сегодняшний день в городских библиотеках можно найти книги 8 писателей, которые занесены в список иноагентов, пишет «NGS55.RU».

Так, на полках представлены Андрей Макаревич*, Борис Гребенщиков*, Виктор Шендерович*, Дмитрий Быков*, Дмитрий Глуховский*, Линор Горалик*, Татьяна Сотникова* и Юлия Латынина*.

Однако книги этих авторов имеют некоторые ограничения. Так, они недоступны для читателей младше 18 лет, при желании взять книгу нужно быть готовым к просьбе показать паспорт. Вместе с этим издания писателей-иноагентов не считаются запрещенными, на каждом из них есть лишь пометка о признании автора иностранным агентом. Кроме того, они доступны в электронном каталоге на сайте «Омских муниципальных библиотек».

*является иноагентом на территории РФ.

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