Читать по паспорту. В омских библиотеках все еще хранятся книги писателей-иноагентов

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:13
На сегодняшний день в городских библиотеках можно найти книги 8 писателей, которые занесены в список иноагентов, пишет «NGS55.RU».
Так, на полках представлены Андрей Макаревич*, Борис Гребенщиков*, Виктор Шендерович*, Дмитрий Быков*, Дмитрий Глуховский*, Линор Горалик*, Татьяна Сотникова* и Юлия Латынина*.
Однако книги этих авторов имеют некоторые ограничения. Так, они недоступны для читателей младше 18 лет, при желании взять книгу нужно быть готовым к просьбе показать паспорт. Вместе с этим издания писателей-иноагентов не считаются запрещенными, на каждом из них есть лишь пометка о признании автора иностранным агентом. Кроме того, они доступны в электронном каталоге на сайте «Омских муниципальных библиотек».
*является иноагентом на территории РФ.