Читать по паспорту. В омских библиотеках все еще хранятся книги писателей-иноагентов

Однако книги этих авторов имеют некоторые ограничения. Так, они недоступны для читателей младше 18 лет, при желании взять книгу нужно быть готовым к просьбе показать паспорт. Вместе с этим издания писателей-иноагентов не считаются запрещенными, на каждом из них есть лишь пометка о признании автора иностранным агентом. Кроме того, они доступны в электронном каталоге на сайте «Омских муниципальных библиотек».