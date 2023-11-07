CAS рекомендует допустить белорусов и россиян под нейтральным флагом

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
ОКР просит отменить решение МОК и вернуть полноправное членство. CAS будет рассматривать это дело, и если решение МОК будет подтверждено, это может иметь серьезные последствия для российского спорта.
CAS уже ранее рекомендовал разрешить участие белорусов и россиян, не поддерживающих Спортивный арбитражный суд, в соревнованиях под нейтральным флагом. Однако, атлеты, связанные с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, не рекомендуются для участия в турнирах.