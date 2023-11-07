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CAS рекомендует допустить белорусов и россиян под нейтральным флагом

7 ноября 2023, 09:32
Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу временного лишения членства Международным олимпийским комитетом (МОК), пишет Pravda.Ru.

ОКР просит отменить решение МОК и вернуть полноправное членство. CAS будет рассматривать это дело, и если решение МОК будет подтверждено, это может иметь серьезные последствия для российского спорта.

CAS уже ранее рекомендовал разрешить участие белорусов и россиян, не поддерживающих Спортивный арбитражный суд, в соревнованиях под нейтральным флагом. Однако, атлеты, связанные с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, не рекомендуются для участия в турнирах.

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