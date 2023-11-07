CAS рекомендует допустить белорусов и россиян под нейтральным флагом

CAS уже ранее рекомендовал разрешить участие белорусов и россиян, не поддерживающих Спортивный арбитражный суд, в соревнованиях под нейтральным флагом. Однако, атлеты, связанные с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, не рекомендуются для участия в турнирах.