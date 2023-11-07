Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

Бум российской недвижимости в Дубае закончился

Бум российской недвижимости в Дубае закончился

7 ноября 2023, 17:59
Фото: Midjourney
Интерес россиян к недвижимости в Дубае заметно упал. По словам брокеров, ситуация изменилась в последнее время, и россияне стали реже покупать жилье в этом городе.

Одной из возможных причин является ослабление рубля, который потерял значительную часть своей стоимости за последний год. Кроме того, некоторые россияне, которые ранее переехали в Дубай, решили, что эта локация не подходит для них и вернулись обратно, пишет ridus.ru.

Ранее недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах всегда привлекала россиян, но особый интерес они проявили только в 2022 году. Пандемия стала одной из причин этого ажиотажа. Цены на жилье выросли на 30% за последние два года, и россияне внесли свой вклад в это.

Теперь, по словам одного из брокеров, россияне стали не только покупателями, но и продавцами. Они выводят деньги после успешных сделок на дорогой рынок недвижимости или просто отказываются от сделок, которые им больше не по карману.

По данным Emaar Properties PJSC, в первой половине 2023 года россияне продолжали покупать недвижимость. Однако в последние месяцы заметно снизилась их активность. Брокеры отмечают уменьшение числа покупателей с российскими паспортами или паспортами прокси-стран, таких как Кипр, Сент-Китс и Невис или Мальта.

Согласно данным компании Betterhomes, россияне занимали пятое место по объему транзакций среди иностранных покупателей жилья в Дубае в третьем квартале 2023 года. В предыдущем году они занимали первое место. Это первый раз с 2022 года, когда россияне опустились ниже трех лидеров списка.

Подпишитесь
Бесконечная война
Сегодня, 10:35
Снимался в рекламе. У истфака омского госуниверситета появился новый декан
Сегодня, 10:19
Вложат миллиарды. Строительство Северного обхода в Омске стартует в 2024 году
Сегодня, 05:58
Топ арбитража. «Транснефть — Западная Сибирь», загрязнение почвы, банкротства и долги
Сегодня, 07:32
Договор на 20 лет. Минприроды нашло арендатора для акватории в Советском округе Омска
Сегодня, 08:05
Читать по паспорту. В омских библиотеках все еще хранятся книги писателей-иноагентов
Сегодня, 10:08