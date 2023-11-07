Бум российской недвижимости в Дубае закончился

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Одной из возможных причин является ослабление рубля, который потерял значительную часть своей стоимости за последний год. Кроме того, некоторые россияне, которые ранее переехали в Дубай, решили, что эта локация не подходит для них и вернулись обратно, пишет ridus.ru.
Ранее недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах всегда привлекала россиян, но особый интерес они проявили только в 2022 году. Пандемия стала одной из причин этого ажиотажа. Цены на жилье выросли на 30% за последние два года, и россияне внесли свой вклад в это.
Теперь, по словам одного из брокеров, россияне стали не только покупателями, но и продавцами. Они выводят деньги после успешных сделок на дорогой рынок недвижимости или просто отказываются от сделок, которые им больше не по карману.
По данным Emaar Properties PJSC, в первой половине 2023 года россияне продолжали покупать недвижимость. Однако в последние месяцы заметно снизилась их активность. Брокеры отмечают уменьшение числа покупателей с российскими паспортами или паспортами прокси-стран, таких как Кипр, Сент-Китс и Невис или Мальта.
Согласно данным компании Betterhomes, россияне занимали пятое место по объему транзакций среди иностранных покупателей жилья в Дубае в третьем квартале 2023 года. В предыдущем году они занимали первое место. Это первый раз с 2022 года, когда россияне опустились ниже трех лидеров списка.