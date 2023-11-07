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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

иллюстрация

Будет аукцион. В Омске ищут арендаторов земельных участков под индивидуальное жилье

7 ноября 2023, 08:32
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске ищут арендаторов земельных участков под индивидуальное жилье

Самая высокая первоначальная стоимость аренды составляет 78 тыс рублей.

На портале госзакупок появилась информация о строительстве индивидуальных жилых домов на территории Омска. Представители местного департамента архитектуры и градостроительства объявили об аренде трех земельных участков для них.

Первый расположен на 4-м Донецком переулке южнее дома № 11 на 50 метров. Его площадь составляет 569 кв м. Второй участок площадью 568 кв м находится там же, но в 26 метрах от указанного строения. Компаниям предлагают арендовать участки за 36,2 тыс рублей каждый. Это первоначальная стоимость за пользование землей.

Третий лот представляет собой землю площадью 1223 кв м в микрорайоне Загородный. За аренду участка на 2-й Кедровой предлагают платить 77,9 тыс рублей.

Желающие поучаствовать в аукционе могут оставлять заявки до 22 ноября. Позднее, 27 ноября, организатор будет объявлять победителя.

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#Омск#Омская область#Строительство#Аукцион#Аренда земли#Электронные аукционы#Новости#Департамент архитектуры#Алина Ясинская
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