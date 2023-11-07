Будет аукцион. В Омске ищут арендаторов земельных участков под индивидуальное жилье

Первый расположен на 4-м Донецком переулке южнее дома № 11 на 50 метров. Его площадь составляет 569 кв м. Второй участок площадью 568 кв м находится там же, но в 26 метрах от указанного строения. Компаниям предлагают арендовать участки за 36,2 тыс рублей каждый. Это первоначальная стоимость за пользование землей.