Будет аукцион. В Омске ищут арендаторов земельных участков под индивидуальное жилье

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
На портале госзакупок появилась информация о строительстве индивидуальных жилых домов на территории Омска. Представители местного департамента архитектуры и градостроительства объявили об аренде трех земельных участков для них.
Первый расположен на 4-м Донецком переулке южнее дома № 11 на 50 метров. Его площадь составляет 569 кв м. Второй участок площадью 568 кв м находится там же, но в 26 метрах от указанного строения. Компаниям предлагают арендовать участки за 36,2 тыс рублей каждый. Это первоначальная стоимость за пользование землей.
Третий лот представляет собой землю площадью 1223 кв м в микрорайоне Загородный. За аренду участка на 2-й Кедровой предлагают платить 77,9 тыс рублей.
Желающие поучаствовать в аукционе могут оставлять заявки до 22 ноября. Позднее, 27 ноября, организатор будет объявлять победителя.