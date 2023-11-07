Басманный суд заочно арестовал бывшую участницу Pussy Riot Люсю Штейн

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Басманный суд в Москве вынес решение об аресте и объявил в международный розыск бывшую участницу панк-группы Pussy Riot — Люсю Штейн. Причиной для этого стали ее ложные заявления о российской армии, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В прошлом году Штейн, которая ранее занимала должность муниципального депутата, была осуждена на год лишения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-гигиенических норм во время пандемии коронавируса. Однако, позже ей был заменен срок на реальное заключение, но к тому времени активистка уже покинула Россию и сейчас находится за границей.
Кроме того, в Швейцарии Штейн также была задержана и оштрафована за создание граффити в неположенном месте.
Ранее Следственный комитет потребовал вынести решение об аресте одной из основательниц Pussy Riot — Надежде Толоконниковой, также в связи с обвинениями в оскорблении чувств верующих.