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Басманный суд заочно арестовал бывшую участницу Pussy Riot Люсю Штейн

Басманный суд заочно арестовал бывшую участницу Pussy Riot Люсю Штейн

7 ноября 2023, 08:52
Фото: Midjourney
Бывшая участница Pussy Riot Люся Штейн объявлена в розыск и заочно арестована Басманным судом Москвы за фейковые сообщения о российской армии, после того, как ей был заменен год условного наказания на реальный срок свободы за призыв к нарушению санитарных норм во время пандемии COVID-19.

Басманный суд в Москве вынес решение об аресте и объявил в международный розыск бывшую участницу панк-группы Pussy Riot — Люсю Штейн. Причиной для этого стали ее ложные заявления о российской армии, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В прошлом году Штейн, которая ранее занимала должность муниципального депутата, была осуждена на год лишения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-гигиенических норм во время пандемии коронавируса. Однако, позже ей был заменен срок на реальное заключение, но к тому времени активистка уже покинула Россию и сейчас находится за границей.

Кроме того, в Швейцарии Штейн также была задержана и оштрафована за создание граффити в неположенном месте.

Ранее Следственный комитет потребовал вынести решение об аресте одной из основательниц Pussy Riot — Надежде Толоконниковой, также в связи с обвинениями в оскорблении чувств верующих.

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