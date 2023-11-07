Басманный суд заочно арестовал бывшую участницу Pussy Riot Люсю Штейн

В прошлом году Штейн, которая ранее занимала должность муниципального депутата, была осуждена на год лишения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-гигиенических норм во время пандемии коронавируса. Однако, позже ей был заменен срок на реальное заключение, но к тому времени активистка уже покинула Россию и сейчас находится за границей.