А как ездить? Омичи рассказали о плохом транспортном сообщении после в позднее время

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В редакцию Города55 обратилась омича с жалобой на плохое транспортное сообщение после 21:00. Дело в том, что рабочий график женщины часто предусматривает работу до позднего вечера, из-за отсутствия общественного транспорта она не может добраться до дома после завершения работы.
По словам омички, с жалобой на эту проблему она не раз обращалась департамент, однако это ничего не дало.
«В департамента транспорта говорят: езжайте с пересадками. Я им отвечаю, что и так уезжает с площади Ленина до Фрунзе. А на чем ехать дальше? Оператор говорит, что после 20:40 движение транспорта по маршрутам № 42, 79, 32 не предусмотрено. А автобусы № 72 забиты и не останавливаются», — рассказала женщина.
Она также отметила, что затруднение появилось после новой транспортной реформы и ухода маршруток из центра города. Теперь чтобы сесть на них омичке приходится идти 3 остановки до улицы Яковлева, откуда тоже проблематично уехать.
«В Амур из цента нет ни одного автобуса. Все ходят по улице Жукова или другим путем. Это возникло потому, что изменили маршрутную схему — пустили не по центру, а по объездным», — отметила омичка.