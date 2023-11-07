А как ездить? Омичи рассказали о плохом транспортном сообщении после в позднее время

В редакцию Города55 обратилась омича с жалобой на плохое транспортное сообщение после 21:00. Дело в том, что рабочий график женщины часто предусматривает работу до позднего вечера, из-за отсутствия общественного транспорта она не может добраться до дома после завершения работы.