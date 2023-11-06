Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Иллюстрация

В Омске планируют закупить уличные тренажеры. Рассказываем, где они появятся

6 ноября 2023, 06:36
Фото: 1MI
Иллюстрация

Мэрия Омска планирует закупить 18 уличных тренажеров

Начальная цена лота — 829 400 рублей. Закупят эллиптические тренажеры, маятник, «Степпер и Твистер», силовой тренажер «Жим ногами», «Шагоход», «Верхняя тяга и Жим от груди».

Администрация Омска планирует приобрести 18 уличных тренажеров. Соответствующую заявку опубликовали на сайте государственных закупок. Начальная (максимальная) цена лота — 829 400 рублей. Заявки от поставщиков принимают до 13 ноября.

«Место доставки товара — г. Омск, ул. 2-я Поселковая, д. 14 („Березовая роща“), сквер „Сазоновых“, пр. Мира, д. 36, ул. 5-я Рабочая, д. 44, ул. Краснопресненская, ул. 3-я Любинская, д. 7, сквер „Молодоженов“, бул. Иванишко, ул. Лермонтова, д. 136, сквер „Юбилейный“, ул. Фугенфирова, д. 10, Иртышская Набережная, ресторан „Сенкевич“, ул. Гашека, д. 5/1», — говорится в сопроводительной документации.

Оборудование необходимо будет поставить в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Закупят эллиптические тренажеры, маятник, «Степпер и Твистер», силовой тренажер «Жим ногами», «Шагоход», «Верхняя тяга и Жим от груди».

Ранее Город55 сообщал, что в омском поселке Светлый прокуратура нашла детские качели, опасные для жизни и здоровья. Также на улице Маргелова оборудована площадка с тренажерами, часть которых сломана.

Можно и шею свернуть. Прокуратура нашла в поселке под Омском опасные качели
Узнать подробнее
#Спорт#Омск#Мэрия#Мэрия Омска#Физкультура#Закупки#Доставка#Евгений Игишев#Тренажер
Подпишитесь
Работа из дома. В Омске за год удвоилось количество вакансий с «удаленкой»
Сегодня, 04:26
Улица разделилась на два лагеря. На Левобережье омичи устроили вражду из-за деревьев
Вчера, 06:23
Головная боль и панические атаки. Омск накрыла магнитная буря
Сегодня, 03:32
Ошиблись в расчетах. Росавиация установила причины посадки лайнера Сочи — Омск в поле
Вчера, 03:35
Невероятная красота. Над Омской областью появилось полярное сияние
Сегодня, 03:05