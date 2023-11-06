В Омске планируют закупить уличные тренажеры. Рассказываем, где они появятся

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Администрация Омска планирует приобрести 18 уличных тренажеров. Соответствующую заявку опубликовали на сайте государственных закупок. Начальная (максимальная) цена лота — 829 400 рублей. Заявки от поставщиков принимают до 13 ноября.
«Место доставки товара — г. Омск, ул. 2-я Поселковая, д. 14 („Березовая роща“), сквер „Сазоновых“, пр. Мира, д. 36, ул. 5-я Рабочая, д. 44, ул. Краснопресненская, ул. 3-я Любинская, д. 7, сквер „Молодоженов“, бул. Иванишко, ул. Лермонтова, д. 136, сквер „Юбилейный“, ул. Фугенфирова, д. 10, Иртышская Набережная, ресторан „Сенкевич“, ул. Гашека, д. 5/1», — говорится в сопроводительной документации.
Оборудование необходимо будет поставить в течение 30 дней с момента заключения контракта.
Закупят эллиптические тренажеры, маятник, «Степпер и Твистер», силовой тренажер «Жим ногами», «Шагоход», «Верхняя тяга и Жим от груди».
Ранее Город55 сообщал, что в омском поселке Светлый прокуратура нашла детские качели, опасные для жизни и здоровья. Также на улице Маргелова оборудована площадка с тренажерами, часть которых сломана.