В «Артеке» назвали имена победителей «Большой перемены»

Первый замглавы АП РФ отметил, что в этом году на конкурсе изменилась система оценки. Важное значение стала иметь работа в команде. Как сказал Кириенко, очень важно не только выиграть деньги, но и выйти из конкурса с большим количеством друзей. По его словам, действительно большие дела делаются не в одиночку, а в команде.