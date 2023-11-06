В «Артеке» назвали имена победителей «Большой перемены»

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Старшеклассники, которые заняли первые места на конкурсе, смогут получить до 1 миллиона рублей на образование и преимущество при поступлении в вузы. Учителя, которые помогали своим подопечным добиться высших результатов, а также призеры конкурса тоже получат награды. Об этом пишет 56orb.ru.
Как отметил Кириенко, ежегодно число участников «Большой перемены» растет. В этом году их количество уже превысило пять миллионов.
Первый замглавы АП РФ отметил, что в этом году на конкурсе изменилась система оценки. Важное значение стала иметь работа в команде. Как сказал Кириенко, очень важно не только выиграть деньги, но и выйти из конкурса с большим количеством друзей. По его словам, действительно большие дела делаются не в одиночку, а в команде.
Также Кириенко рассказал о выставке-форуме «Россия», которая открылась на ВДНХ в День народного единства. На ней представляют свои достижения все регионы нашей страны.
«Россия сегодня — страна ваших возможностей. От того, насколько смело вы будете мечтать, сколько усилий вы приложите для достижения своей мечты, зависит не только ваш успех, но и успех всей нашей большой страны!» — завершил Сергей Кириенко.
Конкурс проводится объединением «Движение Первых» при участии Росмолодежи и поддержке Минпросвещения и Минобрнауки России. «Большая перемена» также входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках нацпроекта «Образование».