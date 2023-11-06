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В «Артеке» назвали имена победителей «Большой перемены»

В «Артеке» назвали имена победителей «Большой перемены»

6 ноября 2023, 08:23
Фото: Росмолодежь
В детском центре «Артек» прошла церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8 — 10-х классов. В торжественной части участвовал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Старшеклассники, которые заняли первые места на конкурсе, смогут получить до 1 миллиона рублей на образование и преимущество при поступлении в вузы. Учителя, которые помогали своим подопечным добиться высших результатов, а также призеры конкурса тоже получат награды. Об этом пишет 56orb.ru.

Как отметил Кириенко, ежегодно число участников «Большой перемены» растет. В этом году их количество уже превысило пять миллионов.

Первый замглавы АП РФ отметил, что в этом году на конкурсе изменилась система оценки. Важное значение стала иметь работа в команде. Как сказал Кириенко, очень важно не только выиграть деньги, но и выйти из конкурса с большим количеством друзей. По его словам, действительно большие дела делаются не в одиночку, а в команде.

Также Кириенко рассказал о выставке-форуме «Россия», которая открылась на ВДНХ в День народного единства. На ней представляют свои достижения все регионы нашей страны.

«Россия сегодня — страна ваших возможностей. От того, насколько смело вы будете мечтать, сколько усилий вы приложите для достижения своей мечты, зависит не только ваш успех, но и успех всей нашей большой страны!» — завершил Сергей Кириенко.

Конкурс проводится объединением «Движение Первых» при участии Росмолодежи и поддержке Минпросвещения и Минобрнауки России. «Большая перемена» также входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

#Общество
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