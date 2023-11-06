Сбил велосипедистов и скрылся. В Омской области в ДТП пострадал мужчина и ребенок

По предварительным данным, водитель за рулем «ВАЗ-2110» ехал по дороге Ровная Поляна — Центрально-Любинский и сбил двух велосипедистов, которые передвигались по краю проезжей части. 41-летнего мужчину и 9-летнюю девочку с различными травмами отвезли в больницу.