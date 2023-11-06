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Posted 6 ноября 2023, 03:55

Published 6 ноября 2023, 03:55

Modified 6 ноября 2023, 03:58

Updated 6 ноября 2023, 03:58

Иллюстрация

Сбил велосипедистов и скрылся. В Омской области в ДТП пострадал мужчина и ребенок

6 ноября 2023, 03:55
Фото: 1MI. Иллюстрация

Пьяный омич сбил двух велосипедистов, бросил машину и убежал с места ДТП

Пострадавших отвезли в больницу.

Вчера, 5 ноября, в Любинском районе пьяный водитель сбил двух велосипедистов и скрылся с места происшествия, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель за рулем «ВАЗ-2110» ехал по дороге Ровная Поляна — Центрально-Любинский и сбил двух велосипедистов, которые передвигались по краю проезжей части. 41-летнего мужчину и 9-летнюю девочку с различными травмами отвезли в больницу.

Водитель бросил машину неподалеку и убежал с места происшествия. Позже полицейские выяснили, что за рулем находился 32-летний местный житель, мужчина был пьян.

На водителя составили протоколы за нетрезвую езду и оставление места ДТП. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ход проверки.

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