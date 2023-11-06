Полярное сияние, цены на жилье и раритетный «Запорожец». Омск сегодня

В октябре цена на «квадрат» увеличилась на 3,7%. Средняя стоимость квартир по итогам прошлого месяца в городе составила 5 143 006 рублей, что на 5% больше, чем в сентябре. Аналитики отмечают, что «вторички» дорожают по всей стране вслед за рынком новостроек, поднявшимся на волне дешевой ипотеки. Сейчас, когда ставки по кредитам растут, заемщики пытаются успеть получить одобрение в банках на старых условиях. Ну, а собственники жилья, пользуясь ситуацией, «накручивают» ценники.