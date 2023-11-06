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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

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Полярное сияние, цены на жилье и раритетный «Запорожец». Омск сегодня

6 ноября 2023, 13:39
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В ночном небе над Омской областью появилось северное сияние

Минувшей ночью в небе над Омской областью можно было увидеть полярное сияние. Жители региона в социальных сетях поделились фотографиями с красивым природным явлением. Директор Омского планетария Владимир Крупко рассказал, что северное сияние над регионом возникло из-за того, что магнитосфера Земли подверглась сильному удару протуберанца.

Невероятная красота. Над Омской областью появилось полярное сияние
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Новость № 2. В Омске цена квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла до 96 тысяч

В октябре цена на «квадрат» увеличилась на 3,7%. Средняя стоимость квартир по итогам прошлого месяца в городе составила 5 143 006 рублей, что на 5% больше, чем в сентябре. Аналитики отмечают, что «вторички» дорожают по всей стране вслед за рынком новостроек, поднявшимся на волне дешевой ипотеки. Сейчас, когда ставки по кредитам растут, заемщики пытаются успеть получить одобрение в банках на старых условиях. Ну, а собственники жилья, пользуясь ситуацией, «накручивают» ценники.

Накручивают ценники. В Омске квадратный метр «вторички» вырос до 96 тысяч
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Новость № 3. В Омске продают 63-летний «Запорожец» с золотым напылением

В Омске выставили на продажу отреставрированный «ЗАЗ»-965. Машина 1960 года выпуска оснащена двигателем объемом 0,9 литра мощностью 27 лошадиных сил, «Запорожец» успел «намотать» 100 тысяч километров. Цена раритета — 170 тысяч рублей.

Легенда автопрома с золотым напылением. В Омске продают «Запорожец» 1960 года выпуска
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#Омск#Автомобиль#Жилье#Ипотека#Вторичное жилье#Итоги дня#Машина#Цена#Вторичка#Евгений Игишев#Полярное сияние#Раритет
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