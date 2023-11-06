Певица Ирина Дубцова спела на главной сцене выставки-форума «Россия» 6 ноября

Международная выставка-форум «Россия» включает в себя основные достижения страны, которые представлены на одной площадке. Ее участниками являются все 89 российских субъектов. В рамках выставки предусмотрена не только деловая и культурная и программа, запланированы и развлекательные мероприятия. Кроме этого, организаторы подготовили для посетителей ряд образовательных треков. Помимо регионов, свои экспозиции на выставке представили крупные отечественные корпорации и общественные объединения. Участниками форума «Россия» стали и федеральные ведомства.