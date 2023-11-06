Певица Ирина Дубцова спела на главной сцене выставки-форума «Россия» 6 ноября

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Организацию мероприятия взяла на себя команда павильона ЦБ РФ «Умные финансы», пишет 56orb.ru.
Отметим, Ирина Дубцова является исполнительницей песен собственного сочинения. Известность к артистке пришла после победы в реалити-шоу «Фабрика звезд». На главной сцене ВДНХ Дубцова исполнила свои самые известные хиты: «О нем», «Под дождем», «Не целуешь», «Люби меня долго».
Организаторы концерта отметили талант Ирины Дубцовой и потрясающую энергетику ее выступлений с живым звуком — у зрителей надолго остаются сильные впечатления и яркие воспоминания.
Международная выставка-форум «Россия» включает в себя основные достижения страны, которые представлены на одной площадке. Ее участниками являются все 89 российских субъектов. В рамках выставки предусмотрена не только деловая и культурная и программа, запланированы и развлекательные мероприятия. Кроме этого, организаторы подготовили для посетителей ряд образовательных треков. Помимо регионов, свои экспозиции на выставке представили крупные отечественные корпорации и общественные объединения. Участниками форума «Россия» стали и федеральные ведомства.
Выставка будет доступна для посещения до 12 апреля 2024 года. Вход на территорию ВДНХ свободный. Отметим, что некоторые мероприятия предусматривают предварительную регистрацию. Каждый день на площадке проводятся бесплатные экскурсии. Чтобы посетить их, нужно пройти предварительную регистрацию на сайте в разделе «Афиша».