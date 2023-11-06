Омский НПЗ обновил шесть детских площадок в Советском округе

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Шесть детских площадок в Советском округе Омска получили вторую жизнь — в городскую инфраструктуру вложился нефтеперерабатывающий завод. Подрядчики уложили на площадках безопасное покрытие, установили новые секции, отремонтировали скамьи и карусели. Все работы были выполнены в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Омский НПЗ — надежный партнер округа, который инвестирует в улучшение качества городской среды. Предприятие стремится к тому, чтобы омичи имели возможность жить и развиваться в комфортных условиях», — подчеркнул глава администрации округа Сергей Финашин.
Всего ОНПЗ смонтировал в Омске более 70 спортивных и детских пространств, а также поддержал строительство 10 спортплощадок Школы смешанных единоборств «Шторм» Александра Шлеменко. Кроме того, этой осенью предприятие модернизировало и благоустроило спортивный городок в Советском парке. Все площадки оснащены современным и безопасным оборудованием.