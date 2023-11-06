Омский НПЗ обновил шесть детских площадок в Советском округе

Всего ОНПЗ смонтировал в Омске более 70 спортивных и детских пространств, а также поддержал строительство 10 спортплощадок Школы смешанных единоборств «Шторм» Александра Шлеменко. Кроме того, этой осенью предприятие модернизировало и благоустроило спортивный городок в Советском парке. Все площадки оснащены современным и безопасным оборудованием.