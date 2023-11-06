Наставник омского «Авангарда» оценил экс-игроков «Динамо Минск» Спунера и Мартынова

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец после игры с минским «Динамо» оценил игру бывших хоккеистов этого клуба, который сейчас играют за Омск, — Игоря Мартынова и Райана Спунера.
«Мое мнение, да и всего тренерского штаба, что Игорь играет стабильно, ровно и очень нам помогает в меньшинстве. Он скоростной, силовой и командный игрок и это важно. Словом, он хорошая помощь для „Авангарда“», — уверен Кравец.
Что касается Спунера, которого, по сути, нашли на замену ушедшему Корбэну Найту, то его игру наставник ястребов оценил на отлично.
«Райан — это огромная помощь для „Авангарда“ и первое звено практически каждую игру решает исход матча. Потому спасибо ему за отличную игру и выполнение игровых функций», — поблагодарил хоккеиста Михаил Кравец.
Добавим, что перед самым сезоном Город55 по душам поговорил с Игорем Мартыновым о переезде в Омск и о шансах в «Авангарде».
Напомним, сегодня «ястребы» вырвали победу у минского «Динамо» в серии послематчевых буллитов и вернули должок за поражение в Омске.