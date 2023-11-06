Накручивают ценники. В Омске квадратный метр «вторички» вырос до 96 тысяч

Аналитики отмечают, что «вторички» дорожают по всей стране вслед за рынком новостроек, поднявшимся на волне дешевой ипотеки. Сейчас, когда ставки по кредитам растут, заемщики пытаются успеть получить одобрение в банках на старых условиях. Ну, а собственники жилья, пользуясь ситуацией, «накручивают» ценники.