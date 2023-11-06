Накручивают ценники. В Омске квадратный метр «вторички» вырос до 96 тысяч

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Омске выросла до 96 379 рублей. В октябре цена на «квадрат» увеличилась на 3,7%, сообщили аналитики портала «Мир квартир».
Средняя стоимость квартир по итогам октября в городе составила 5 143 006 рублей, что на 5% больше, чем месяцем ранее.
Аналитики отмечают, что «вторички» дорожают по всей стране вслед за рынком новостроек, поднявшимся на волне дешевой ипотеки. Сейчас, когда ставки по кредитам растут, заемщики пытаются успеть получить одобрение в банках на старых условиях. Ну, а собственники жилья, пользуясь ситуацией, «накручивают» ценники.
Ранее Город55 рассказывал, что в омском микрорайоне Амурский-2 построили новую многоэтажку. Квартиры в новостройке пока в продажу не поступили. В соседних похожих домах стоимость «однушек» стартует от 3,9 млн рублей.