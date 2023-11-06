Магазин с арендаторами. В Омске за 105 млн продают торговый комплекс

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В омских Нефтяниках в поселке Юбилейный выставили на продажу торговый комплекс площадью почти 1500 квадратных метров. Магазин находится на проспекте Мира. Цена готового бизнеса — 105 млн рублей.
«Предлагаем приобрести отдельностоящий торговый комплекс с арендаторами. Удобные подъездные пути, парковка, развитая инфраструктура района», — говорится в объявлении.
Причины продажи бизнеса не указаны. Согласно открытым данным, в торговом комплексе в настоящее время располагаются магазины «Пятерочка», «Свежевъ», гипермаркет одежды и обуви «Глобус», точка по продаже табачных изделий и пункт выдачи заказов.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске продают торговый комплекс «Арбат» на улице 10 лет Октября и «Парад покупок» на улице Кирова.