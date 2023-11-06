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Магазин с арендаторами. В Омске за 105 млн продают торговый комплекс

6 ноября 2023, 10:36
Фото: 1MI
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На окраине Омска выставили на продажу торговый комплекс за 105 млн

Общая площадь помещений составляет почти 1500 «квадратов». Причины продажи бизнеса не указаны.

В омских Нефтяниках в поселке Юбилейный выставили на продажу торговый комплекс площадью почти 1500 квадратных метров. Магазин находится на проспекте Мира. Цена готового бизнеса — 105 млн рублей.

«Предлагаем приобрести отдельностоящий торговый комплекс с арендаторами. Удобные подъездные пути, парковка, развитая инфраструктура района», — говорится в объявлении.

Причины продажи бизнеса не указаны. Согласно открытым данным, в торговом комплексе в настоящее время располагаются магазины «Пятерочка», «Свежевъ», гипермаркет одежды и обуви «Глобус», точка по продаже табачных изделий и пункт выдачи заказов.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске продают торговый комплекс «Арбат» на улице 10 лет Октября и «Парад покупок» на улице Кирова.

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#Бизнес#Омск#Омская область#Магазин#Торговый центр#Торговый комплекс#Евгений Игишев#Продажа бизнеса
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