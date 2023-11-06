Магазин с арендаторами. В Омске за 105 млн продают торговый комплекс

Причины продажи бизнеса не указаны. Согласно открытым данным, в торговом комплексе в настоящее время располагаются магазины «Пятерочка», «Свежевъ», гипермаркет одежды и обуви «Глобус», точка по продаже табачных изделий и пункт выдачи заказов.