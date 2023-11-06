Легенда автопрома с золотым напылением. В Омске продают «Запорожец» 1960 года выпуска

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В Омске выставили на продажу отреставрированный «ЗАЗ»-965. Машина 1960 года выпуска оснащена двигателем объемом 0,9 литра мощностью 27 лошадиных сил, «Запорожец» успел «намотать» 100 тысяч километров. Цена раритета — 170 тысяч рублей.
«Полностью сделанный „ЗАЗ"-965, покрашен в серый цвет, с золотым напылением. По салону все поменяно (передние, задние сиденья в коже). Двигатель родной, шепчет. Настоящая легенда советского автопрома», — говорится в объявлении.
«ЗАЗ»-965 выпускали с 1960 по 1969 годы. Автомобиль продавался по цене 1 800 советских рублей. По легенде, цена определялась как совокупная стоимость 1 000 бутылок водки (по 1,80 руб.). Со средней заработной платой в СССР начала 1960-х годов 965-ю модель можно было купить примерно за 20 средних размеров заработных плат по стране.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске продают раритетную «Волгу». Цена автомобиля — 655 тысяч рублей.