Легенда автопрома с золотым напылением. В Омске продают «Запорожец» 1960 года выпуска

«ЗАЗ»-965 выпускали с 1960 по 1969 годы. Автомобиль продавался по цене 1 800 советских рублей. По легенде, цена определялась как совокупная стоимость 1 000 бутылок водки (по 1,80 руб.). Со средней заработной платой в СССР начала 1960-х годов 965-ю модель можно было купить примерно за 20 средних размеров заработных плат по стране.