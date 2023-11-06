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Легенда автопрома с золотым напылением. В Омске продают «Запорожец» 1960 года выпуска

6 ноября 2023, 08:31
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске продают 63-летний «Запорожец» с золотым напылением

Машина отреставрирована. Владелец утверждает, что двигатель родной и «шепчет».

В Омске выставили на продажу отреставрированный «ЗАЗ»-965. Машина 1960 года выпуска оснащена двигателем объемом 0,9 литра мощностью 27 лошадиных сил, «Запорожец» успел «намотать» 100 тысяч километров. Цена раритета — 170 тысяч рублей.

«Полностью сделанный „ЗАЗ"-965, покрашен в серый цвет, с золотым напылением. По салону все поменяно (передние, задние сиденья в коже). Двигатель родной, шепчет. Настоящая легенда советского автопрома», — говорится в объявлении.
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Фото: drom.ru

«ЗАЗ»-965 выпускали с 1960 по 1969 годы. Автомобиль продавался по цене 1 800 советских рублей. По легенде, цена определялась как совокупная стоимость 1 000 бутылок водки (по 1,80 руб.). Со средней заработной платой в СССР начала 1960-х годов 965-ю модель можно было купить примерно за 20 средних размеров заработных плат по стране.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске продают раритетную «Волгу». Цена автомобиля — 655 тысяч рублей.

Как у Владимира Путина. В Омске за 655 тысяч продают раритетную «Волгу»
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#Авто#Омск#Омская область#Автомобиль#Продажа#Машина#Евгений Игишев#Раритет#Ретро
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