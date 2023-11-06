Головная боль и панические атаки. Омск накрыла магнитная буря

Сегодня, 6 ноября, над Омской областью бушует магнитная буря. По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится до полудня. Во второй половине дня магнитосфера также будет возбужденной и успокоится ближе к вечеру.