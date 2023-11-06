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Posted Сегодня, 03:32

Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

Иллюстрация

Головная боль и панические атаки. Омск накрыла магнитная буря

6 ноября 2023, 03:32
Фото: 1MI
Иллюстрация

Над Омской областью разбушевалась магнитная буря

Во второй половине дня магнитосфера будет возбужденной и успокоится ближе к вечеру.

Сегодня, 6 ноября, над Омской областью бушует магнитная буря. По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится до полудня. Во второй половине дня магнитосфера также будет возбужденной и успокоится ближе к вечеру.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФЛаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице или сонливости. Может вызвать жар, приливы и панические атаки.

Отметим, что магнитные бури в регионе ожидаются также в конце ноября.

Ранее Город55 сообщал, что в ночном небе над Омской областью появилось северное сияние. Магнитосфера Земли подверглась сильному удару протуберанца. Сияние можно было увидеть практически на всей территории региона.

Невероятная красота. Над Омской областью появилось полярное сияние
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#Омск#Магнитная буря#Северное сияние#Евгений Игишев#Метеозависимость#Головная боль
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