Головная боль и панические атаки. Омск накрыла магнитная буря

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
Сегодня, 6 ноября, над Омской областью бушует магнитная буря. По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится до полудня. Во второй половине дня магнитосфера также будет возбужденной и успокоится ближе к вечеру.
Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице или сонливости. Может вызвать жар, приливы и панические атаки.
Отметим, что магнитные бури в регионе ожидаются также в конце ноября.
Ранее Город55 сообщал, что в ночном небе над Омской областью появилось северное сияние. Магнитосфера Земли подверглась сильному удару протуберанца. Сияние можно было увидеть практически на всей территории региона.