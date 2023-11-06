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Впереди у ястребов матч с ЦСКА

Главный тренер омского «Авангарда» о победе над минским «Динамо»: «Вернули должок»

6 ноября 2023, 18:51
Фото: ХК Авангард
Впереди у ястребов матч с ЦСКА

Наставник омского «Авангарда» рад, что команда вернула должок минскому «Динамо»

Михаил Кравец уверен, что в этой игре вся команда отработала на 200 процентов с мужеством и характером.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над минским «Динамо» в серии после матчевых буллитов.

«Трудная игра, — менялся счет в разные стороны. Благодарю ребят, что на протяжении всего матча отработали на 200 процентов. В тяжелых ситуациях, — 5 минут в меньшинстве проявили характер, мастерство и мужество. Много было всего хорошего, — играли всей командой друг на друга. Я рад, что мы выиграли и вернули должок, — они нас дома обыграли, мы здесь. Хоть и не в регулярное время, но 2 очка мы взяли», — высказался Кравец.

Напомним, как ранее сообщал Город55, игра в Минске завершилась со счетом 4:3 в пользу «ястребов», которые одерживаю четвертую победу подряд.

Омский «Авангард» драматично вырвал победу у минского «Динамо» по буллитам
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