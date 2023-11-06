Главный тренер омского «Авангарда» о победе над минским «Динамо»: «Вернули должок»

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над минским «Динамо» в серии после матчевых буллитов.
«Трудная игра, — менялся счет в разные стороны. Благодарю ребят, что на протяжении всего матча отработали на 200 процентов. В тяжелых ситуациях, — 5 минут в меньшинстве проявили характер, мастерство и мужество. Много было всего хорошего, — играли всей командой друг на друга. Я рад, что мы выиграли и вернули должок, — они нас дома обыграли, мы здесь. Хоть и не в регулярное время, но 2 очка мы взяли», — высказался Кравец.
Напомним, как ранее сообщал Город55, игра в Минске завершилась со счетом 4:3 в пользу «ястребов», которые одерживаю четвертую победу подряд.