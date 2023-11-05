Жестокая расправа над пенсионерками, «уголовка» в омском минстрое, открытый Cosmos

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
На этой неделе возбудили сразу два уголовных дела в сфере строительства. Первое касается обманутых дольщиков. Некоммерческую организацию следователи подозревают в халатном отношении к своим обязанностям и злоупотреблении полномочиями. Из-за этого 10 многоквартирных домов, в строительство которых вложили средства 457 человек, до сих пор не введены в эксплуатацию.
Дела возбудили по двум статьям УК РФ: «Превышение должностных полномочий» и «Халатность». Так как реальных фигурантов в них пока нет, а значатся лишь неустановленные лица, Город55 попытался разобраться, кто в теории может стать подозреваемыми и обвиняемыми. Что из этого получилось, читайте здесь:
В пятницу, 3 ноября, стало известно, что еще одну «уголовку» завели на подрядчиков, которые строят школу в Исилькуле. Подозреваемыми в хищении денег при строительстве стали гендиректор ООО «СМУ № 444» Руслан Суязов и руководитель и учредитель ООО ИТЦ «АСУкомплектсервис» Денис Кильдебеков. Обе стройфирмы зарегистрированы в Новосибирске. Подрядчик получил 381 млн в качестве аванса и уже полностью израсходовал их, хотя готовность школы не превышает 39%. Само строительство подорожало на 64%, региональный минстрой и заказчик не осуществляли должного контроля за работами.
Кроме того, установлено, что 58 млн рублей перевели на счета третьих лиц, предназначавшиеся для фактически невыполненных строительных работ. Руководителей подрядчиков по ходатайству следствия заключили под стражу на два месяца.
Расскажем немного и о других проблемных объектах. Один из них — гимназия №88 в Октябрьском округе, капремонт которой должны были завершить к 20 декабря. На деле же к работам так и не приступили: подрядчик «застрял» на этапе проекта. А фирма «ДСК-3», завалившая стройку в Омске дома для переселенцев из аварийного жилья, попала в реестр недобросовестных подрядчиков.
В жестокой расправе над двумя пенсионерками в деревне Сягаевка Горьковского района появились новые подробности. С 87-летней женщиной и ее 65-летней дочерью расправился их родственник — 23-летний внук младшей из потерпевших.
Преступление он совершил ради кражи 500 тысяч рублей. Молодой человек задушил пенсионерок, взял деньги и скрылся. Украденное он потратил на гаджеты, одежду и украшения для своей девушки.
Убившего родных бабушек омича накануне отправили в СИЗО на два месяца. А Город55 выяснил, что именно купил молодой человек на украденные деньги. Помимо компьютера, смартфона и золотого браслета для своей девушки, омич за 20 тысяч приобрел себе куртку Emilio Russo.
Другие происшествия минувшей недели представляем в нашем традиционном криминальном дайджесте:
В омском министерстве природных ресурсов перемены. 31 октября по собственному желанию ушел в отставку Илья Лобов. В качестве и. о. руководителя министерства теперь работает первый замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Палагута.
В последнее время в адрес работы Лобова звучало немало критики, а его возможный уход из команды правительства Омской области после отставки Буркова неоднократно обсуждался СМИ и политическими телеграм-каналами. В материале Города55 подводим итоги деятельности Лобова и вспоминаем, чем он успел «отметиться» на посту министра:
Кстати, губернатор Виталий Хоценко 3 ноября подписал распоряжения о переназначении сроком на один год заместителей руководителя минприроды.
Также в понедельник пост первого заместителя начальника омского Госстройнадзора занял земляк Виталия Хоценко — Ильшат Чанышев. Его наделили правом действовать без доверенности. Кроме того, на своих постах в течение года останутся руководители Госжилинспекции, Главного управления ветеринарии и Главного государственно-правового управления Омской области: Александр Киреев, Владимир Плащенко и Антон Банников.
В понедельник, 30 октября, омичи и утром, и вечером стояли в пробках из-за снегопада. В утренний час пик образовались 7-балльные пробки (движение было затруднено практически во всех частях города), вечером — ситуация была аналогичной.
Ежедневно администрация бросала все силы на борьбу со снежными заторами и гололедом и отчитывалась о сделанном: уборкой улиц от снега занимались более 300 единиц спецтехники и свыше 250 сотрудников УДХБ.
Синоптики тем временем представили прогноз погоды на ноябрь. Первая половина месяца выдастся теплой: дневная температура не должна опускаться ниже 0 градусов. Но с 17 числа омичам придется достать зимние куртки — ударят морозы до 21 градуса.
У омичей с пришедшим снегопадом появились вопросы к дорожникам. Несмотря на резкое изменение погоды они продолжили укладывать асфальт на улице Воровского.
1 ноября на Набережной Тухачевского официально открылась четырехзвездочная гостиница Cosmos, на строительство которой потратили 2,7 млрд рублей. Мы побывали на открытии и посмотрели, как выглядят внутри номера и ресторан нового отеля.
На первом этаже разместился ресторан под названием Space на 188 мест, номерной фонд составляет 190 номеров — есть стандартные, улучшенные и люкс. Цена на них начинается от 4550 рублей.
Инвестором и владельцем гостиницы является миллиардер Владимир Евтушенков, которому принадлежит АФК «Система». Бизнесмена на открытии не было. А в ООО «Космос Отель Омск» 30 октября изменилась структура собственности. Теперь 18,11% уставного капитала перешло к АО «Корпорация Туризм.РФ», которым, по сути, владеет федеральное Минэкономразвития.
Кравец тогда же пояснил, какие перспективы ожидают вратаря «Авангарда» Василия Демченко. После нестабильной игры в сентябре ворота теперь защищает Илья Проскуряков и Андрей Мишуров. Из-за обострившейся травмы пропускает матчи нападающий Иван Телегин.
В выездных матчах для «Авангарда» тоже все складывалось хорошо. 2 ноября «ястребы» обыграли со счетом 5:3 питерский «СКА». Причем первый хет-трик в своей карьере оформил капитан омичей Дамир Шарипзянов. А 4 ноября победить ХК «Сочи» «ястребам» помог дубль Райана Спунера. Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу омичей.
Кстати, о последствиях матча с питерцами. Главного тренера СКА Романа Ротенберга дисквалифицировали на один матч за публичные высказывания в адрес судей. Клуб «СКА» получил еще и денежный штраф.