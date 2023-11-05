Жестокая расправа над пенсионерками, «уголовка» в омском минстрое, открытый Cosmos

Расскажем немного и о других проблемных объектах. Один из них — гимназия №88 в Октябрьском округе, капремонт которой должны были завершить к 20 декабря. На деле же к работам так и не приступили: подрядчик «застрял» на этапе проекта. А фирма «ДСК-3», завалившая стройку в Омске дома для переселенцев из аварийного жилья, попала в реестр недобросовестных подрядчиков.