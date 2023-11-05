В Омске контроль за реконструкцией дороги на 10 лет Октября оценили в 14 миллионов

Омская мэрия приступила к поискам подрядчика для выполнения строительного контроля за первым этапом реконструкции дороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт. Проверять работы на соответствие проектной и рабочей документаций, техническим регламентам и градостроительному плану земельного участка компании предстоит до 23 декабря 2024 года. Также, по условиям контракта, нужно следить за соблюдением сроков реконструкции. За это депстрой готов заплатить 13,67 млн рублей.