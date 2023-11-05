В Омске контроль за реконструкцией дороги на 10 лет Октября оценили в 14 миллионов

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Омская мэрия приступила к поискам подрядчика для выполнения строительного контроля за первым этапом реконструкции дороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт. Проверять работы на соответствие проектной и рабочей документаций, техническим регламентам и градостроительному плану земельного участка компании предстоит до 23 декабря 2024 года. Также, по условиям контракта, нужно следить за соблюдением сроков реконструкции. За это депстрой готов заплатить 13,67 млн рублей.
Обязательным условием для получения контракта является членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства.
Напомним, что миллиардный контракт на реконструкцию дороги по улице 10 лет Октября и Сыропятскому тракту получила омская компания «СибРос», которой владеет Арабо Григорян. Протяженность первого участка — от границы Омска до строения №190 на 10 лет Октября — 3,98 км. «СибРос» расширит проезжую часть, обустроит освещение, тротуары и велодорожки. В прошлом году выручка компании-подрядчика составила 3 млрд рублей, чистая прибыль — 85,6 млн рублей.
Ради ремонта этой дороги в Омске, кстати, одобрили вырубку 1702 деревьев и 47,8 тысяч кв. м. поросли.