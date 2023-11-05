Улица разделилась на два лагеря. На Левобережье омичи устроили вражду из-за деревьев

Среди отклоненных оказалось и обращение о сносе деревьев рядом с административным зданием на Карла Маркса, 18/12. Ранее здесь находился один из корпусов завода. Для того чтобы снести один аварийный клен, нужно спилить еще 10 здоровых деревьев. Так как специализированная техника не может подъехать для выполнения работ по вырубке аварийного дерева.