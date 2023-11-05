Улица разделилась на два лагеря. На Левобережье омичи устроили вражду из-за деревьев

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Каждый месяц на «зеленой комиссии» рассматривают обращения от граждан о сносе или обрезке деревьев. На последнем заседании, которое прошло 3 ноября, жительница Омска попросила вырубить 10 деревьев в районе 2-го переулка 12 Декабря, которые мешают сквозному проезду.
Однако глава администрации Кировского округа Алексей Наседкин попросил отклонить это обращение. По его словам, 6 кленов, 1 тополь, 1 яблоня и 2 березы не нравятся жительнице, которая выгуливает на этой территории собаку. Сама она при этом проживает в другом месте.
«Данная территория обслуживается и содержится жителями, которые проживают рядом. Здесь деревья растут более 40 лет. Жители улицы против, чтобы деревья сносили», — пояснил Наседкин.
В итоге комиссия встала на сторону омичей, защищающих деревья, и не согласовала вырубку.
Среди отклоненных оказалось и обращение о сносе деревьев рядом с административным зданием на Карла Маркса, 18/12. Ранее здесь находился один из корпусов завода. Для того чтобы снести один аварийный клен, нужно спилить еще 10 здоровых деревьев. Так как специализированная техника не может подъехать для выполнения работ по вырубке аварийного дерева.
На заседании сообщили, что обратившаяся организация боится, что дерево может упасть и нанести вред имуществу.
«Агрономы сочли вырубку несообразной, тогда организация обратилась в прокуратуру, которая вынесла решение, чтобы вынести на комиссию и обсудить этот вопрос», — добавил один из членов «зеленой комиссии».
В результате деревья пока остаются расти у здания на Карла Маркса, правда, если организация решит выполнить снос за свои деньги, решение комиссии будет, скорее всего, положительный.
«За ваши денежки — пожалуйста. А то кидают все на нищий муниципалитет», — сказал депутат Омского горсовета Алексей Провозин.
Напомним, что ранее Город55 рассказывал о критике кронирования деревьев главным архитектором Омска Романом Воробьевым. После обрезки от зеленых насаждений остаются одни пеньки.