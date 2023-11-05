Спасение бездомной собаки, льготные рейсы и наркопритон в квартире. Омск за день

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Новость №1. Омичи вызволили бездомную собаку из глубокого колодца
4 ноября рядом со школой-интернатом на улице Демьяна Бедного развернулась операция по спасению бездомной собаки. Провалившуюся в канализационный люк собаку помогали доставать сотрудники Росводоканала и Муниципального приюта для животных. Так как пес оказался социализированным и доброжелательным, спасатели смогли обойтись без снотворного. Кстати, люк закрыли новой крышкой: старую украли неизвестные.
Новость №2. Субсидированные рейсы из Омска в 2024 году запустят в 12 российских городов
Росавиация представила список субсидированных рейсов на будущий год, для Омска количество льготных направлений сократится по сравнению с 2023 годом. Авиакомпания «Ямал» будет выполнять рейсы в Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард. Также в четыре города (Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут и Томск) из Омского аэропорта будут летать самолеты перевозчика «Ютэйр». Авикомпания «ЮВТ-Аэро» будет летать до Тобольска, а до Уфы — «Азимут». Еще до двух городов — Екатеринбурга и Минвод — перелеты планирует осуществлять авиакомпания «Ред Вингс».
Новость №3. Омич организовал в своем доме в Авиационном переулке наркопритон
59-летний мужчина, который ранее уже был судим за хранение наркотиков, попался на организации наркопритона в своем доме. О незаконной деятельности полицейские узнали от соседей, которым приходилось постоянно контактировать и конфликтовать с наркозависимыми. Наркоманы рассчитывались с хозяином дома дозами, который тот использовал для личного потребления. Теперь за организацию притона мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.