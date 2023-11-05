Спасение бездомной собаки, льготные рейсы и наркопритон в квартире. Омск за день

Росавиация представила список субсидированных рейсов на будущий год, для Омска количество льготных направлений сократится по сравнению с 2023 годом. Авиакомпания «Ямал» будет выполнять рейсы в Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард. Также в четыре города (Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут и Томск) из Омского аэропорта будут летать самолеты перевозчика «Ютэйр». Авикомпания «ЮВТ-Аэро» будет летать до Тобольска, а до Уфы — «Азимут». Еще до двух городов — Екатеринбурга и Минвод — перелеты планирует осуществлять авиакомпания «Ред Вингс».