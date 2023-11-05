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Итоги дня

Спасение бездомной собаки, льготные рейсы и наркопритон в квартире. Омск за день

5 ноября 2023, 13:55
Фото: Город55
Итоги дня
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи вызволили бездомную собаку из глубокого колодца

4 ноября рядом со школой-интернатом на улице Демьяна Бедного развернулась операция по спасению бездомной собаки. Провалившуюся в канализационный люк собаку помогали доставать сотрудники Росводоканала и Муниципального приюта для животных. Так как пес оказался социализированным и доброжелательным, спасатели смогли обойтись без снотворного. Кстати, люк закрыли новой крышкой: старую украли неизвестные.

Провалилась в открытый люк. Омичи вызволили собаку из глубокого колодца
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Новость №2. Субсидированные рейсы из Омска в 2024 году запустят в 12 российских городов

Росавиация представила список субсидированных рейсов на будущий год, для Омска количество льготных направлений сократится по сравнению с 2023 годом. Авиакомпания «Ямал» будет выполнять рейсы в Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард. Также в четыре города (Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут и Томск) из Омского аэропорта будут летать самолеты перевозчика «Ютэйр». Авикомпания «ЮВТ-Аэро» будет летать до Тобольска, а до Уфы — «Азимут». Еще до двух городов — Екатеринбурга и Минвод — перелеты планирует осуществлять авиакомпания «Ред Вингс».

Ханты-Мансийск и Минводы. Куда еще омичи смогут дешево слетать в 2024 году
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Новость №3. Омич организовал в своем доме в Авиационном переулке наркопритон

59-летний мужчина, который ранее уже был судим за хранение наркотиков, попался на организации наркопритона в своем доме. О незаконной деятельности полицейские узнали от соседей, которым приходилось постоянно контактировать и конфликтовать с наркозависимыми. Наркоманы рассчитывались с хозяином дома дозами, который тот использовал для личного потребления. Теперь за организацию притона мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Платили дозами. На Левобережье Омска мужчина сделал из своего дома наркопритон
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