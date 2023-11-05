Шопинг на волнах. В Омске за 34 млн рублей продают плавмагазин

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В Омске продают готовый бизнес — плавмагазин, обустроили его на теплоходе 1960 года выпуска. Приобрести судно можно за 34 млн рублей. В эту сумму, по словам продавца, также входит все оборудование и товарные остатки.
«Готовый прибыльный бизнес, торговля с реки в Обь-Иртышском бассейне», — говорится в объявлении.
На теплоходе есть торговое оборудование, холодильные и морозильные камеры, новое радио- и навигационное оборудование. Наличие мощной компрессорной установки позволяет переоборудовать его в холодильник. Ремонтировали теплоход, который в настоящий момент находится в Омске, в 2021–2022 годах.
В качестве причины продажи плавмагазина нынешний собственник указал переезд.