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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

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Шопинг на волнах. В Омске за 34 млн рублей продают плавмагазин

5 ноября 2023, 12:15
Фото: Город55
Иллюстрация

В Омске за 34 млн рублей выставили на продажу плавмагазин

Теплоход выпустили в 1960 году.

В Омске продают готовый бизнес — плавмагазин, обустроили его на теплоходе 1960 года выпуска. Приобрести судно можно за 34 млн рублей. В эту сумму, по словам продавца, также входит все оборудование и товарные остатки.

«Готовый прибыльный бизнес, торговля с реки в Обь-Иртышском бассейне», — говорится в объявлении.
Фото: Скриншот Авито

На теплоходе есть торговое оборудование, холодильные и морозильные камеры, новое радио- и навигационное оборудование. Наличие мощной компрессорной установки позволяет переоборудовать его в холодильник. Ремонтировали теплоход, который в настоящий момент находится в Омске, в 2021–2022 годах.

В качестве причины продажи плавмагазина нынешний собственник указал переезд.

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#Бизнес#Омск#Продажа#Торговля#Новости#Объявление#Теплоход#Юлия Истомина#Продажа бизнеса
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