Платили дозами. На Левобережье Омска мужчина сделал из своего дома наркопритон

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Омские полицейские «накрыли» наркопритон в городе. Организовал его в своем доме в Авиационном переулке 59-летний мужчина. Соседи, которым приходилось постоянно контактировать и конфликтовать с наркозависимыми, пожаловались на хозяина дома.
Помещение для потребления наркотиков омич предоставлял другим людям за символическую плату — дозы для личного потребления. Ранее, как сообщили в полиции, задержанный уже был судим за хранение наркотиков.
По данному факту в отделе дознания УМВД России по г. Омску возбудили уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Омичу теперь может грозить до четырех лет лишения свободы.