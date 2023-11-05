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59-летний омич ради дозы организовал в своем доме наркопритон

Платили дозами. На Левобережье Омска мужчина сделал из своего дома наркопритон

5 ноября 2023, 04:46
Фото: Пресс-служба омской полиции

59-летний омич ради дозы организовал в своем доме наркопритон

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Омские полицейские «накрыли» наркопритон в городе. Организовал его в своем доме в Авиационном переулке 59-летний мужчина. Соседи, которым приходилось постоянно контактировать и конфликтовать с наркозависимыми, пожаловались на хозяина дома.

Помещение для потребления наркотиков омич предоставлял другим людям за символическую плату — дозы для личного потребления. Ранее, как сообщили в полиции, задержанный уже был судим за хранение наркотиков.

По данному факту в отделе дознания УМВД России по г. Омску возбудили уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Омичу теперь может грозить до четырех лет лишения свободы.

Квартира, где организовали наркопритонКвартира, где организовали наркопритон
Квартира, где организовали наркопритонКвартира, где организовали наркопритон
Квартира, где организовали наркопритон
Фото: Пресс-служба омской полиции
Для личного пользования. Омич попался полицейским с пакетом наркотика
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#Происшествия#Полиция#Омск#Наркотики#Уголовное дело#Новости#Юлия Истомина
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