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Posted 5 ноября 2023, 03:35

Published 5 ноября 2023, 03:35

Modified 5 ноября 2023, 03:37

Updated 5 ноября 2023, 03:37

Иллюстрация

Ошиблись в расчетах. Росавиация установила причины посадки лайнера Сочи — Омск в поле

5 ноября 2023, 03:35
Фото: 1MI. Иллюстрация

Росавиация закончила расследовать экстренную посадку самолета Сочи — Омск в поле

Сюжет
Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области 12 сентября. На борту находилось около 170 человек.

Росавиация завершила расследование инцидента с экстренной посадкой самолета Сочи — Омск в поле Убинского района. В середине сентября этого года пилоты приняли решение лететь до Новосибирска, но топлива им не хватило, поэтому и последовала посадка в Новосибирской области. В тот день обошлось без жертв.

В отчете Росавиации говорится, что комиссия квалифицирует данное авиационное событие как серьезный авиационный инцидент. Специалисты пришли к выводу, что к посадке в поле привел целый ряд ошибочных действий. Так, пилоты неверно определили фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы.

Решение экипажа лететь до запасного аэродрома в Новосибирске комиссия называет необоснованным. И вызвано оно было неправильным расчетом количества топлива, необходимого для полета. Сделать пилотам верные расчеты по топливу помешало выпущенное шасси. При этом длины посадочной полосы в Омске (2500 метров) вполне хватало для совершения посадки.

«В ходе расследования установлено, что остаток топлива после посадки составил 184 кг», — говорится в отчете.

Также специалисты пришли к мнению, что гидравлика отказала из-за износа одного из гибких шлангов — до замены ему оставалось 248 посадок.

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний» все еще находится в поле в Новосибирского области. Пока окончательное решение, как воздушное судно будет взлетать с поля, не принято, но разбирать для перевоза до базы в Свердловской области, его точно не будут.

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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#Новосибирск#Новости#Экстренная посадка#Росавиация#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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