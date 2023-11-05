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Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

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Омские чиновники решили лично посетить школьные столовые после жалоб на питание

5 ноября 2023, 08:21
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омские чиновники после массовых жалоб на питание посетят школьные столовые

Выезды запланированы как в городские, так и сельские образовательные учреждения.

Министр образования Омской области Иван Кротт анонсировал в своем телеграме выездные проверки школьных столовых. Результаты горячей линии и опроса, запущенных ранее, показали, что многих родителей не устраивает горячее питание в учебных заведениях.

По словам министра, организация горячего питания в школах требует системного анализа. Для этого сотрудники минобра, прокуратуры, Народного фронта, Общественной палаты Омской области и родительских комитетов посетят сельские и городские школы, на которые больше всего жаловались родители.

После этого в Омске организуют круглый стол для подведения итогов и обсуждения следующих шагов для улучшения ситуации.

«В идеале вместе с экспертами разработать простой и понятный чек-лист, где будут учтены основные требования к организации школьного питания», — пояснил Иван Кротт.

Ранее Город55 рассказывал о выявленных в школах нарушениях. С начала 2023 года Роспотребнадзор обнаружил 1010 таких фактов, из них 324 касаются организации общественного питания.

В омских школах и детсадах нашли больше тысячи нарушений по организации питания
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#Общество#Омск#Омская область#Жалобы#Питание школьников#Новости#Школьное питание#Иван Кротт#Школы#Проверки#Юлия Истомина
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