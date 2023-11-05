Омские чиновники решили лично посетить школьные столовые после жалоб на питание

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Министр образования Омской области Иван Кротт анонсировал в своем телеграме выездные проверки школьных столовых. Результаты горячей линии и опроса, запущенных ранее, показали, что многих родителей не устраивает горячее питание в учебных заведениях.
По словам министра, организация горячего питания в школах требует системного анализа. Для этого сотрудники минобра, прокуратуры, Народного фронта, Общественной палаты Омской области и родительских комитетов посетят сельские и городские школы, на которые больше всего жаловались родители.
После этого в Омске организуют круглый стол для подведения итогов и обсуждения следующих шагов для улучшения ситуации.
«В идеале вместе с экспертами разработать простой и понятный чек-лист, где будут учтены основные требования к организации школьного питания», — пояснил Иван Кротт.
Ранее Город55 рассказывал о выявленных в школах нарушениях. С начала 2023 года Роспотребнадзор обнаружил 1010 таких фактов, из них 324 касаются организации общественного питания.