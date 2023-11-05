Крупный шопинг. Омичи за девять месяцев потратили в магазинах 342 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Омскстат представил актуальные данные по обороту розничной торговли в сентябре 2023 года. Выручка снизилась впервые с февраля и составила 40,7 млрд рублей. На непродовольственные товары в сентябре омичи потратили 23,2 млрд рублей, еще 17,5 млрд рублей — на продукты.
За девять месяцев 2023 года жители Омской области оставили в магазинах уже 341,9 млрд рублей, что на 8% больше чем за аналогичный период прошлого года. Каждый житель региона тратил в среднем 20,7 тысяч рублей в месяц.
56,5% всех продаж (193,3 млрд рублей) приходится на непродовольственные товары. На еду с января по сентябрь в Омской области потратили 148,6 млрд рублей.
«Значительную часть товаров (39,2%) реализовали представители малого бизнеса. Крупные и средние организации обеспечили 59,0% оборота розничной торговли. Доля продажи товаров на рынках и ярмарках по-прежнему небольшая, она соответствовала 1,8% общего оборота», — уточнили статистики.
Кстати, больше по сравнению с 2022 годом омичи стали тратить в кафе и ресторанах. За девять месяцев оборот заведений общественного питания составил 20,3 млрд рублей. В среднем в месяц один человек оставляет 1,2 тысячи рублей.