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Фудкорт в торговом центре

Крупный шопинг. Омичи за девять месяцев потратили в магазинах 342 млрд рублей

5 ноября 2023, 09:35
Фото: 1MI
Фудкорт в торговом центре

В 2023 году омичи оставили в супермаркетах и ТЦ более 300 млрд рублей

56,5% всех продаж приходится на непродовольственные товары.

Омскстат представил актуальные данные по обороту розничной торговли в сентябре 2023 года. Выручка снизилась впервые с февраля и составила 40,7 млрд рублей. На непродовольственные товары в сентябре омичи потратили 23,2 млрд рублей, еще 17,5 млрд рублей — на продукты.

За девять месяцев 2023 года жители Омской области оставили в магазинах уже 341,9 млрд рублей, что на 8% больше чем за аналогичный период прошлого года. Каждый житель региона тратил в среднем 20,7 тысяч рублей в месяц.

56,5% всех продаж (193,3 млрд рублей) приходится на непродовольственные товары. На еду с января по сентябрь в Омской области потратили 148,6 млрд рублей.

«Значительную часть товаров (39,2%) реализовали представители малого бизнеса. Крупные и средние организации обеспечили 59,0% оборота розничной торговли. Доля продажи товаров на рынках и ярмарках по-прежнему небольшая, она соответствовала 1,8% общего оборота», — уточнили статистики.

Кстати, больше по сравнению с 2022 годом омичи стали тратить в кафе и ресторанах. За девять месяцев оборот заведений общественного питания составил 20,3 млрд рублей. В среднем в месяц один человек оставляет 1,2 тысячи рублей.

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#Общество#Омск#Омская область#Омскстат#Статистика#Ресторан#Торговля#Новости#Магазины#Юлия Истомина#Супермаркет
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