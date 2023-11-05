Ханты-Мансийск и Минводы. Куда еще омичи смогут дешево слетать в 2024 году

В Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут и Томск в 2024 году можно будет улететь дважды в неделю на самолетах ATR-72 на 70 пассажиров. Рейсы выполнит авиакомпания «Ютэйр». В Томск и Ханты-Мансийск субсидии будут действовать весь год. В Сургут дешевле улететь можно будет с 1 января до 30 апреля и с 1 сентября до 31 декабря, в Нижневартовск — с 1 января по 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря.