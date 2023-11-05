Ханты-Мансийск и Минводы. Куда еще омичи смогут дешево слетать в 2024 году

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:14
Росавиация опубликовала список субсидированных рейсов на 2024 год, он включает в себя 235 межрегиональных маршрутов. Из омского аэропорта на льготных условиях можно будет отправиться в 12 российских городов.
Авиакомпания «Ямал» на самолетах SRJ-100, вмещающих 100 пассажиров, будет выполнять субсидированные рейсы в Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард. В Надым и Ноябрьск запланировано по одному рейсу в неделю, а в Новый Уренгой и Салехард — по три рейса в неделю.
В Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут и Томск в 2024 году можно будет улететь дважды в неделю на самолетах ATR-72 на 70 пассажиров. Рейсы выполнит авиакомпания «Ютэйр». В Томск и Ханты-Мансийск субсидии будут действовать весь год. В Сургут дешевле улететь можно будет с 1 января до 30 апреля и с 1 сентября до 31 декабря, в Нижневартовск — с 1 января по 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря.
Три раза в неделю будет летать до Тобольска «ЮВТ-Аэро». Рейсы авиакомпания выполняет на воздушных суднах CRJ-200, рассчитанных на 50 пассажиров. Дважды в неделю пассажиры смогут долететь до Уфы на 100-местных суперджетах. Перевозчиком выступит «Азимут».
Еще до двух городов — Екатеринбурга и Минеральных вод — перелеты планирует осуществлять авиакомпания «Ред Вингс». В Екатеринбург улететь можно будет четыре раза в неделю. В Минводы субсидированных авиарейсов не запланировано на летний период.
Добавим, что в 2023 году список субсидированных рейсов из Омска включал 19 городов.