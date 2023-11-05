Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Самолет

Ханты-Мансийск и Минводы. Куда еще омичи смогут дешево слетать в 2024 году

5 ноября 2023, 04:12
Фото: 1MI
Самолет

В следующем году из Омска запустят субсидированные авиарейсы в 12 городов

По сравнению с 2023 годом количество льготных направлений снизилось.

Росавиация опубликовала список субсидированных рейсов на 2024 год, он включает в себя 235 межрегиональных маршрутов. Из омского аэропорта на льготных условиях можно будет отправиться в 12 российских городов.

Авиакомпания «Ямал» на самолетах SRJ-100, вмещающих 100 пассажиров, будет выполнять субсидированные рейсы в Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард. В Надым и Ноябрьск запланировано по одному рейсу в неделю, а в Новый Уренгой и Салехард — по три рейса в неделю.

В Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут и Томск в 2024 году можно будет улететь дважды в неделю на самолетах ATR-72 на 70 пассажиров. Рейсы выполнит авиакомпания «Ютэйр». В Томск и Ханты-Мансийск субсидии будут действовать весь год. В Сургут дешевле улететь можно будет с 1 января до 30 апреля и с 1 сентября до 31 декабря, в Нижневартовск — с 1 января по 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря.

Три раза в неделю будет летать до Тобольска «ЮВТ-Аэро». Рейсы авиакомпания выполняет на воздушных суднах CRJ-200, рассчитанных на 50 пассажиров. Дважды в неделю пассажиры смогут долететь до Уфы на 100-местных суперджетах. Перевозчиком выступит «Азимут».

Еще до двух городов — Екатеринбурга и Минеральных вод — перелеты планирует осуществлять авиакомпания «Ред Вингс». В Екатеринбург улететь можно будет четыре раза в неделю. В Минводы субсидированных авиарейсов не запланировано на летний период.

Добавим, что в 2023 году список субсидированных рейсов из Омска включал 19 городов.

Знакомимся с Ямалом. В 2024 году из Омска запустят прямые рейсы до Ноябрьска и Надыма
Узнать подробнее
#Общество#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Авиакомпании#Омский аэропорт#Перелет#Юлия Истомина#Субсидируемые рейсы#Росавиация
Подпишитесь
Везде пеньки. Главный архитектор Омска раскритиковал обрезку деревьев в городе
Вчера, 04:18
Куртка Emilio Russo. Выяснилось, что купил обвиняемый в убийстве своих бабушек омич
Вчера, 07:38
Улица разделилась на два лагеря. На Левобережье омичи устроили вражду из-за деревьев
Сегодня, 06:23
В Омске контроль за реконструкцией дороги на 10 лет Октября оценили в 14 миллионов
Сегодня, 05:26
Ошиблись в расчетах. Росавиация установила причины посадки лайнера Сочи — Омск в поле
Сегодня, 03:35
Больше, чем у чиновника. Опытный плиточник может зарабатывать до 175 тысяч в Омске
Вчера, 08:07