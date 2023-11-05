Бречалов: Открытие стенда Удмуртии на выставке «Россия» прошло в формате квартирника

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Глава региона рассказал, что стенд познакомит посетителей с людьми, достижениями которых гордится республика. В Удмуртии живут трудолюбивые и работоспособные люди. Они любят свою малую родину. Работники заводов, селяне, врачи, педагоги — стенд в первую очередь про них, поскольку без этих людей ничего не получилось бы, пишет udm-info.ru.
Стенд Удмуртии был открыт в формате квартирника. Это значит, что гости региона могли в дружеской атмосфере пообщаться со спортсменами и деятелями культуры, которые родом из Удмуртии и которые получили признание и в России, и за рубежом.
Известная балерина Елена Евсеева поделилась, что испытывает чувство гордости за Удмуртию. Она родилась в этом регионе. В Ижевске живут ее близкие, и она счастлива, когда приезжает туда. Также балерина гордится тем, что была знакома с Михаилом Калашниковым, который также родом из Удмуртской Республики.
Стенд Удмуртии — о тех, кто в разные временные периоды создавал и развивал производство, участвовал в становлении науки, культуры и спорта, запускал и реализовывал успешные социальные и предпринимательские проекты. Помимо этого, стенд включает в себя перспективы развития региона в таких направлениях, как наукоемкие производства, разработка и внедрение технологических инноваций, местный туризм, музыкальные мероприятия, гастрономические фестивали.
На открытии стенда Александр Бречалов заявил, что готов стать гидом для всех посетителей зоны региона на выставке. Гости смогут увидеть и послушать истории предпринимателей, сделать фотографию с легендарным мотоциклом «Иж» и понять, в чем именно состоит уникальность этого региона.
Глава Удмуртии отметил всех, кто принимал участие в организации выставки-форума «Россия». Это губернаторы регионов вместе со своими командами, Правительство Российской Федерации и другие участники, которые приложили усилия к проведению мероприятия. В заключение Александр Бречалов призвал всех посетить выставку.