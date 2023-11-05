Бречалов: Открытие стенда Удмуртии на выставке «Россия» прошло в формате квартирника

Известная балерина Елена Евсеева поделилась, что испытывает чувство гордости за Удмуртию. Она родилась в этом регионе. В Ижевске живут ее близкие, и она счастлива, когда приезжает туда. Также балерина гордится тем, что была знакома с Михаилом Калашниковым, который также родом из Удмуртской Республики.