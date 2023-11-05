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Бречалов: Открытие стенда Удмуртии на выставке «Россия» прошло в формате квартирника

Бречалов: Открытие стенда Удмуртии на выставке «Россия» прошло в формате квартирника

5 ноября 2023, 12:54
Фото: Правительство УР
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и именитые жители региона совместно открыли стенд Удмуртии на полях международной выставки-форума «Россия». Мероприятие прошло 4 ноября, в День народного единства.

Глава региона рассказал, что стенд познакомит посетителей с людьми, достижениями которых гордится республика. В Удмуртии живут трудолюбивые и работоспособные люди. Они любят свою малую родину. Работники заводов, селяне, врачи, педагоги — стенд в первую очередь про них, поскольку без этих людей ничего не получилось бы, пишет udm-info.ru.

Стенд Удмуртии был открыт в формате квартирника. Это значит, что гости региона могли в дружеской атмосфере пообщаться со спортсменами и деятелями культуры, которые родом из Удмуртии и которые получили признание и в России, и за рубежом.

Известная балерина Елена Евсеева поделилась, что испытывает чувство гордости за Удмуртию. Она родилась в этом регионе. В Ижевске живут ее близкие, и она счастлива, когда приезжает туда. Также балерина гордится тем, что была знакома с Михаилом Калашниковым, который также родом из Удмуртской Республики.

Стенд Удмуртии — о тех, кто в разные временные периоды создавал и развивал производство, участвовал в становлении науки, культуры и спорта, запускал и реализовывал успешные социальные и предпринимательские проекты. Помимо этого, стенд включает в себя перспективы развития региона в таких направлениях, как наукоемкие производства, разработка и внедрение технологических инноваций, местный туризм, музыкальные мероприятия, гастрономические фестивали.

На открытии стенда Александр Бречалов заявил, что готов стать гидом для всех посетителей зоны региона на выставке. Гости смогут увидеть и послушать истории предпринимателей, сделать фотографию с легендарным мотоциклом «Иж» и понять, в чем именно состоит уникальность этого региона.

Глава Удмуртии отметил всех, кто принимал участие в организации выставки-форума «Россия». Это губернаторы регионов вместе со своими командами, Правительство Российской Федерации и другие участники, которые приложили усилия к проведению мероприятия. В заключение Александр Бречалов призвал всех посетить выставку.

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