Везде пеньки. Главный архитектор Омска раскритиковал обрезку деревьев в городе

Например, библиотеке имени З. А. Космодемьянской, которая находится на 10-й Чередовой, 10а, потребовались снос 66 аварийных деревьев и обрезка 28 деревьев. О выполнении работ в ближайшее время речи не идет, сейчас учреждению нужно было одобрение комиссии, чтобы попросить у депобра о соответствующем финансировании.