Везде пеньки. Главный архитектор Омска раскритиковал обрезку деревьев в городе

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Вчера, 3 ноября, в Омске состоялось очередное заседание «зеленой комиссии», на котором много внимания уделили вопросам обрезки. С обращениями о согласовании кронирования заявились как частные, так и бюджетные организации.
Например, библиотеке имени З. А. Космодемьянской, которая находится на 10-й Чередовой, 10а, потребовались снос 66 аварийных деревьев и обрезка 28 деревьев. О выполнении работ в ближайшее время речи не идет, сейчас учреждению нужно было одобрение комиссии, чтобы попросить у депобра о соответствующем финансировании.
При обсуждении этого вопроса главный архитектор Омска Роман Воробьев поинтересовался, а кто будет выполнять работы по обрезке.
«Качество обрезки деревьев — это краеугольный камень. Мы как-то будем менять эту ситуацию? К кому может обратиться заявитель, чтобы ему обрезали деревья грамотно? То, что они отрастут, у меня сомнений нет. Но как это будет выглядеть на улицах города, пока деревья будут отрастать? Куда ни повернись, везде пеньки. У нас нет культуры обрезки деревьев», — сказал Воробьев.
Соседство деревьев с проводами, по мнению главного архитектора, не является отговоркой для «безобразного» кронирования.
«Обрезать даже под проводами можно по-разному. Я жил в городе, где обрезают совсем по-другому. Я это видел своими глазами», — добавил Роман Воробьев.
Члены комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений снова сошлись во мнении, что городу нужен отдельный хороший специалист, который будет следить за кронированием деревьев и научит других выполнять работы качественно. Этот вопрос решили отдельно обсудить на рабочей группе.
Также одобрили снос двух аварийных кленов и обрезку 20 пог. м вяза в живой изгороди возле общежития Омского медуниверситета на проспекте Мира, 30. Деревья, по словам представителей вуза, высадили еще в 1974–1975 годах, и сейчас они находятся в аварийном состоянии.
Частным организациям депутат Омского горсовета Алексей Провозин, который входит в состав «зеленой комиссии», раздавал советы о привлечении к обрезке профессиональных специалистов.
Так, ломбарду «Ермак Залог Сервис» согласовали обрезку одной ивы, которая загораживает их рекламную конструкцию и мешает проводам возле многоэтажного дома на Кучерявенко, 3.
«Обрезка одного дерева — нормально, комиссия-то одобрит. Просто как совет — у вас частный объект, вы заинтересованы в его красоте. Пригласите для обрезки не криворукого, косого человека для обрезки, а хорошего мастера. Он вам сделает игрушку из дерева», — посоветовал Провозин.
Напомним, что ранее депутат подробно высказался об Омске как городе-саде. По его мнению, ситуация в городе с озеленением весьма неплохая, а проблемы носят узкоотраслевой, экспертный характер.