В День народного единства Омская область отправила новую гумпомощь на Донбасс

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
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Сегодня, 4 ноября, в День народного единства Омская область отправила новую партию гуманитарной помощи на Донбасс. Конечной точкой является Луганская Народная Республика, в которую будет доставлено три большегрузных фуры.
В честь этого события и праздника на площади перед Концертным залом провели торжественный митинг «Омск-Донбассу». Губернатор Виталий Хоценко выразил благодарность участникам гуманитарного сбора за их любовь к Отечеству и преданность его интересам.
«Сегодня большой день для нашей страны — День народного единства. Этот праздник приобретает особое значение в трудные времена, когда люди разных религий, национальностей и культур объединяются, чтобы помочь тем, кто с оружием в руках отстаивает безопасность Родины. Сегодня мы отправляем очередную партию гуманитарного груза в зону специальной военной операции, в новые регионы. Мы отправляем на Донбасс автомобили высокой проходимости, так необходимые сейчас теплые вещи, генераторы, печки, другую гуманитарную помощь для того, чтобы приблизить нашу победу», — в торжественной обстановке заявил губернатор Виталий Хоценко.
Колонну гуманитарного конвоя провожали губернатор Омской области Виталий Хоценко, представители различных конфессий, национально-культурных объединений и волонтерских движений.
В общей сложности в Луганскую Народную Республику отправили в этот день 60 тонн гуманитарного груза. Его собрали жители Знаменского, Омского, Павлоградского, Русско-Полянского районов Омской области, национально-культурные объединения и трудовые коллективы.
Всего было три грузовика. В них поместили семь машин высокой проходимости, продовольствие, генераторы, средства связи, тепловизоры, монокуляры, печи, бензопилы и маскировочные сети. Кроме того, в учреждения Луганской Народной Республики омская епархия передала 18 икон. Их реставрировали студенты иконописного отделения Омской духовной семинариии.