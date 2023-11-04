Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В День народного единства Омская область отправила новую гумпомощь на Донбасс

В День народного единства Омская область отправила новую гумпомощь на Донбасс

4 ноября 2023, 09:27
Фото: пресс-служба правительства Омской области
В честь праздника и отправки очередного груза был проведен торжественный митинг.

Сегодня, 4 ноября, в День народного единства Омская область отправила новую партию гуманитарной помощи на Донбасс. Конечной точкой является Луганская Народная Республика, в которую будет доставлено три большегрузных фуры.

В честь этого события и праздника на площади перед Концертным залом провели торжественный митинг «Омск-Донбассу». Губернатор Виталий Хоценко выразил благодарность участникам гуманитарного сбора за их любовь к Отечеству и преданность его интересам.

«Сегодня большой день для нашей страны — День народного единства. Этот праздник приобретает особое значение в трудные времена, когда люди разных религий, национальностей и культур объединяются, чтобы помочь тем, кто с оружием в руках отстаивает безопасность Родины. Сегодня мы отправляем очередную партию гуманитарного груза в зону специальной военной операции, в новые регионы. Мы отправляем на Донбасс автомобили высокой проходимости, так необходимые сейчас теплые вещи, генераторы, печки, другую гуманитарную помощь для того, чтобы приблизить нашу победу», — в торжественной обстановке заявил губернатор Виталий Хоценко.

Колонну гуманитарного конвоя провожали губернатор Омской области Виталий Хоценко, представители различных конфессий, национально-культурных объединений и волонтерских движений.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В общей сложности в Луганскую Народную Республику отправили в этот день 60 тонн гуманитарного груза. Его собрали жители Знаменского, Омского, Павлоградского, Русско-Полянского районов Омской области, национально-культурные объединения и трудовые коллективы.

Всего было три грузовика. В них поместили семь машин высокой проходимости, продовольствие, генераторы, средства связи, тепловизоры, монокуляры, печи, бензопилы и маскировочные сети. Кроме того, в учреждения Луганской Народной Республики омская епархия передала 18 икон. Их реставрировали студенты иконописного отделения Омской духовной семинариии.

Хоценко поручил награждать омичей специальной наградой за помощь Донбассу и СВО
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Новости#Гуманитарная помощь#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
Подпишитесь
Везде пеньки. Главный архитектор Омска раскритиковал обрезку деревьев в городе
Сегодня, 04:18
Куртка Emilio Russo. Выяснилось, что купил обвиняемый в убийстве своих бабушек омич
Сегодня, 07:38
Дело в суде. В Омской области юрисконсульта ОМВД обвиняют в незаконной вырубке леса
Сегодня, 05:16
Служил рядовым. В Омской области простятся с погибшим на СВО бойцом Герасименко
Сегодня, 06:02
Скоро полетит. В Омске стартовали финальные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5»
Сегодня, 05:25
Больше, чем у чиновника. Опытный плиточник может зарабатывать до 175 тысяч в Омске
Сегодня, 08:07