В День народного единства Омская область отправила новую гумпомощь на Донбасс

Всего было три грузовика. В них поместили семь машин высокой проходимости, продовольствие, генераторы, средства связи, тепловизоры, монокуляры, печи, бензопилы и маскировочные сети. Кроме того, в учреждения Луганской Народной Республики омская епархия передала 18 икон. Их реставрировали студенты иконописного отделения Омской духовной семинариии.