Смерть омской журналистки, испытания ракеты и новая картина во Врубеле. Омск сегодня

О ее смерти стало известно накануне, 3 ноября. Ей было всего 35 лет. Неясно, из-за чего девушка скончалась. Тахмина Мунаева работала долгое время в Омске, а последние годы жила в Москве. В Сибири она строила карьеру в журналистике на телеканалах «АКМЭ», «Продвижение» и «12 канале». Прощание состоится завтра, 5 ноября.