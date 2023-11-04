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Смерть омской журналистки, испытания ракеты и новая картина во Врубеле. Омск сегодня

4 ноября 2023, 14:00
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Не стало омской журналистки Тахмины Мунаевой

О ее смерти стало известно накануне, 3 ноября. Ей было всего 35 лет. Неясно, из-за чего девушка скончалась. Тахмина Мунаева работала долгое время в Омске, а последние годы жила в Москве. В Сибири она строила карьеру в журналистике на телеканалах «АКМЭ», «Продвижение» и «12 канале». Прощание состоится завтра, 5 ноября.

Потрясение. Стало известно о гибели омской журналистки Тахмины Мунаевой
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Новость № 2. В Омске проходят последние испытания «Ангары-А5»

Различного рода проверки организуют на базе омского ПО «Полет». Предприятие является основным местом производства ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Специалисты проводят электрические испытания конструкции, после чего ракету будет возможно отправить на космодром Восточный. Оттуда планируется запуск омской «Ангары».

Скоро полетит. В Омске стартовали финальные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5»
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Новость № 3. В омском музее появилась картина с изображением Ивана Бухгольца

Полотно с основателем Омской крепости Иваном Бухгольцем торжественно передали областному музею изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Картину создавал член Союза художников РФ Олег Маслов. На счету у автора немало работ, которые отсылают зрителей к истории родного государства. В последнем проекте он запечатлел команду первопроходцев во главе с основателем Омска.

Смотреть всем. Омскому музею Врубеля подарили картину с Иваном Бухгольцем
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