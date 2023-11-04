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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

иллюстрация

Служил рядовым. В Омской области простятся с погибшим на СВО бойцом Герасименко

4 ноября 2023, 06:02
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области простятся с погибшим на СВО бойцом Герасименко

Траурный митинг запланирован на эти выходные.

В паблике «Подслушано в Черлаке» появилась запись о гибели жителя Омской области. Он исполнял воинский долг на СВО.

Рядовой Игорь Герасименко погиб на территории Украины. Когда именно это произошло, источник не сообщает. Завтра, 5 ноября, в районном Доме культуры состоится прощание с бойцом. Длительность — с 11:00 до 13:00. Траурный митинг начнется в 13:00.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего.

#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Спецоперация#Сво#Алина Ясинская#Участник СВО
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