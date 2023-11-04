Служил рядовым. В Омской области простятся с погибшим на СВО бойцом Герасименко

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В паблике «Подслушано в Черлаке» появилась запись о гибели жителя Омской области. Он исполнял воинский долг на СВО.
Рядовой Игорь Герасименко погиб на территории Украины. Когда именно это произошло, источник не сообщает. Завтра, 5 ноября, в районном Доме культуры состоится прощание с бойцом. Длительность — с 11:00 до 13:00. Траурный митинг начнется в 13:00.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего.