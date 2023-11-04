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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

«Роскосмос» приступил к финальным испытаниям ракеты «Ангара-А5» в Омске

Скоро полетит. В Омске стартовали финальные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5»

4 ноября 2023, 05:25
Фото: госкорпорация «Роскосмос»

«Роскосмос» приступил к финальным испытаниям ракеты «Ангара-А5» в Омске

После всех проверок ракету отправят на космодром Восточный.

Как сообщили в пресс-центре госкорпорации «Роскосмос», проходят последние испытания первой летной ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Напомним, что ее основной площадкой по производству является производственное объединение «Полет», базирующееся в Омске.

Электрические проверки ракеты проходят на контрольно-испытательной станции омского предприятия. Когда все процедуры будут завершены, специалисты подтвердят готовность отправки ракеты на космодром Восточный для подготовки к запуску.

На Восточном собираются создать космический ракетный комплекс «Амур». К слову, до этого на омский «Полет» доставили третью ступень «Ангары-А5». Модель привезли для общей сборки и контрольных проверок.

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#Омск#Омская область#Производство#Роскосмос#Новости#ПО "Полет"#Ангара#Алина Ясинская
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