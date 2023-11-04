Скоро полетит. В Омске стартовали финальные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5»

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Как сообщили в пресс-центре госкорпорации «Роскосмос», проходят последние испытания первой летной ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Напомним, что ее основной площадкой по производству является производственное объединение «Полет», базирующееся в Омске.
Электрические проверки ракеты проходят на контрольно-испытательной станции омского предприятия. Когда все процедуры будут завершены, специалисты подтвердят готовность отправки ракеты на космодром Восточный для подготовки к запуску.
На Восточном собираются создать космический ракетный комплекс «Амур». К слову, до этого на омский «Полет» доставили третью ступень «Ангары-А5». Модель привезли для общей сборки и контрольных проверок.