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В Омске на Богдана Хмельницкого открыли сквер имени Героя СССР Харчикова

С прогулочной зоной. В Омске открыли сквер имени Героя СССР Михаила Харчикова

4 ноября 2023, 10:04
Фото: телеграм-канал Омского горсовета

В Омске на Богдана Хмельницкого открыли сквер имени Героя СССР Харчикова

Благоустроенная территория находится вдоль домов № 38 и 38/2 по улице Богдана Хмельницкого.

Сегодня, 4 ноября, в Омске торжественно открыли сквер имени Героя СССР Михаила Харчикова. Новая общественная территория расположена рядом с домами № 38 и 38/2 по улице Богдана Хмельницкого.

Здесь поставили памятный камень с памятной доской и оборудовали площадки для отдыха. Как сообщили в пресс-службе Омского горсовета, в сквере также есть прогулочная зона.

«Летом сквер будет радовать жителей обилием зелени и цветов», — отмечается в посте телеграм-канала.

По представленным фотографиям сложно оценить, действительно ли в сквере имеется прогулочная зона.

Фото: телеграм-канал Омского горсовета

Председатель Омского горсовета Владимир Корбут рассказал, что мемориал открыли уроженцу Омска, который участвовали в Великой Отечественной войне.

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#Общество#Город#Омск#Омская область#Парк#Новости#Сквер#Мемориал#Алина Ясинская
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