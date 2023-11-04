С прогулочной зоной. В Омске открыли сквер имени Героя СССР Михаила Харчикова

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
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Updated Сегодня, 10:07
Сегодня, 4 ноября, в Омске торжественно открыли сквер имени Героя СССР Михаила Харчикова. Новая общественная территория расположена рядом с домами № 38 и 38/2 по улице Богдана Хмельницкого.
Здесь поставили памятный камень с памятной доской и оборудовали площадки для отдыха. Как сообщили в пресс-службе Омского горсовета, в сквере также есть прогулочная зона.
«Летом сквер будет радовать жителей обилием зелени и цветов», — отмечается в посте телеграм-канала.
По представленным фотографиям сложно оценить, действительно ли в сквере имеется прогулочная зона.
Председатель Омского горсовета Владимир Корбут рассказал, что мемориал открыли уроженцу Омска, который участвовали в Великой Отечественной войне.