Певец SHAMAN откроет шоу «Портал в будущее» на форуме-выставке «Россия»

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Хедлайнерами шоу, которое начнется в 20:00, также станут Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников, передает rt.com.
«Портал в будущее» — особенное музыкальное произведение, специально написанное для выставки-форума «Россия». В рамках мероприятия прозвучат электронные и симфонические композиции. На здании главной арки входа ВДНХ гости увидят футуристическое шоу о развитии России и ее будущем.
4 ноября в Москве на территории ВДНХ начала работу международная выставка-форум «Россия». Она продлится до 12 апреля 2024 года.