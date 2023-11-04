Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Певец SHAMAN откроет шоу «Портал в будущее» на форуме-выставке «Россия»

Певец SHAMAN откроет шоу «Портал в будущее» на форуме-выставке «Россия»

4 ноября 2023, 11:48
Фото: Кристина Кормилицына / iz.ru
Исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) выступит на открытии международной выставки «Россия» в рамках музыкально-мультимедийного шоу «Портал в будущее».

Хедлайнерами шоу, которое начнется в 20:00, также станут Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников, передает rt.com.

«Портал в будущее» — особенное музыкальное произведение, специально написанное для выставки-форума «Россия». В рамках мероприятия прозвучат электронные и симфонические композиции. На здании главной арки входа ВДНХ гости увидят футуристическое шоу о развитии России и ее будущем.

4 ноября в Москве на территории ВДНХ начала работу международная выставка-форум «Россия». Она продлится до 12 апреля 2024 года.

Подпишитесь
Везде пеньки. Главный архитектор Омска раскритиковал обрезку деревьев в городе
Сегодня, 04:18
Куртка Emilio Russo. Выяснилось, что купил обвиняемый в убийстве своих бабушек омич
Сегодня, 07:38
Дело в суде. В Омской области юрисконсульта ОМВД обвиняют в незаконной вырубке леса
Сегодня, 05:16
Служил рядовым. В Омской области простятся с погибшим на СВО бойцом Герасименко
Сегодня, 06:02
Скоро полетит. В Омске стартовали финальные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5»
Сегодня, 05:25
Больше, чем у чиновника. Опытный плиточник может зарабатывать до 175 тысяч в Омске
Сегодня, 08:07