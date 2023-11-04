Певец SHAMAN откроет шоу «Портал в будущее» на форуме-выставке «Россия»

«Портал в будущее» — особенное музыкальное произведение, специально написанное для выставки-форума «Россия». В рамках мероприятия прозвучат электронные и симфонические композиции. На здании главной арки входа ВДНХ гости увидят футуристическое шоу о развитии России и ее будущем.