Навестил министр. Омские врачи вырезали аппендицит баскетболистке из Великобритании

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Глава минспорта Омской области Дмитрий Крикорьянц сообщил, что здешние врачи провели операцию иностранной спортсменке. Ирекпитан Оззи-Момоду приехала в сибирский город из Великобритании.
Девушка представляет омскую баскетбольную команду «Нефтяник-Титан». Она стала вторым легионером в текущем игровом сезоне. Правда, пока что Ирекпитан не поучаствовала ни в одном из матчей с момента прибытия в Омск.
Дело в том, что спортсменке понадобилась операция по удалению аппендицита. Вмешательство прошло успешно, спортсменку уже навещали гости. Вместе с капитаном омской команды Дарьей Левченко Ирекпитан навестил министр Крикорьянц.
«Спасибо большое врачам, которые провели операцию и помогли мне почувствовать себя лучше. Я очень это ценю. Храни вас Бог», — сказала девушка.
Глава минспорта в своем телеграм-канале написал, что желает спортсменке скорейшего выздоровления.