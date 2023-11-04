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Омские врачи вырезали аппендицит баскетболистке из Великобритании

Навестил министр. Омские врачи вырезали аппендицит баскетболистке из Великобритании

4 ноября 2023, 11:10
Фото: телеграм-канал главы минспорта Омской области Дмитрия Крикорьянца

Омские врачи вырезали аппендицит баскетболистке из Великобритании

Девушка приехала играть за омскую команду, но сразу же попала в больницу.

Глава минспорта Омской области Дмитрий Крикорьянц сообщил, что здешние врачи провели операцию иностранной спортсменке. Ирекпитан Оззи-Момоду приехала в сибирский город из Великобритании.

Девушка представляет омскую баскетбольную команду «Нефтяник-Титан». Она стала вторым легионером в текущем игровом сезоне. Правда, пока что Ирекпитан не поучаствовала ни в одном из матчей с момента прибытия в Омск.

Дело в том, что спортсменке понадобилась операция по удалению аппендицита. Вмешательство прошло успешно, спортсменку уже навещали гости. Вместе с капитаном омской команды Дарьей Левченко Ирекпитан навестил министр Крикорьянц.

«Спасибо большое врачам, которые провели операцию и помогли мне почувствовать себя лучше. Я очень это ценю. Храни вас Бог», — сказала девушка.

Глава минспорта в своем телеграм-канале написал, что желает спортсменке скорейшего выздоровления.

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#Спорт#Омск#Омская область#Медицина#Врачи#Новости#Дмитрий Крикорьянц#Операция#Баскетбол#Алина Ясинская
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