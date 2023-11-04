Губернатор Подмосковья: На площадке выставки «Россия» работает стенд региона

Экспозиция представлена тремя дверями, которые ведут к видеокапсулам. Здесь в формате 3D представлены коломенская пастила, гжельский фарфор и жостовская роспись. Посетители могут виртуально прогуляться по залам музея «Новый Иерусалим», ознакомиться с экспонатами выставки современного искусства в парке Малевича, увидеть зубров в Приокско-Террасном заповеднике, яхтенную регату и посетить сырное производство и гимназию им. Е. М. Примакова. Помимо этого, стенд предусматривает возможность посещения крупных предприятий Московской области. Например, Солнечногорского механического завода, ЛиАЗа, корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Таким же образом можно оказаться и на площадке предприятий «Метровагонмаш», «Тонар» и Серпуховский лифтостроительный завод.