Губернатор Подмосковья: На площадке выставки «Россия» работает стенд региона

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, 27 декабря пройдет день Московской области, пишет издание riamo.ru. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.
Стенд Подмосковья включает в себя онлайн-путешествия по значимым местам области, паблик-токи с бизнесменами, спортсменами и деятелями культуры.
«Также мы сделали игровую зону — по сути, это наш ЦУР, интерактивный пульт, с помощью которого на экране можно управлять Московской областью. Это игра-стратегия, симулятор города, где, как и в жизни, случаются самые разные ситуации», — рассказал Андрей Воробьев. При этом губернатор уточнил, что решаются все эти ситуации с помощью «Добродела».
Уточняется, что аудиогид для навигации озвучил народный артист РФ Сергей Безруков. Сам стенд региона находится в 75-м павильоне ВДНХ.
Экспозиция представлена тремя дверями, которые ведут к видеокапсулам. Здесь в формате 3D представлены коломенская пастила, гжельский фарфор и жостовская роспись. Посетители могут виртуально прогуляться по залам музея «Новый Иерусалим», ознакомиться с экспонатами выставки современного искусства в парке Малевича, увидеть зубров в Приокско-Террасном заповеднике, яхтенную регату и посетить сырное производство и гимназию им. Е. М. Примакова. Помимо этого, стенд предусматривает возможность посещения крупных предприятий Московской области. Например, Солнечногорского механического завода, ЛиАЗа, корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Таким же образом можно оказаться и на площадке предприятий «Метровагонмаш», «Тонар» и Серпуховский лифтостроительный завод.
Отмечается, что тач-стол с интерактивной картой Подмосковья является еще одной зоной притяжения стенда. На карте представлены президентские проекты, в реализации которых принимает участие Московская область.
Как подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, Подмосковье является одним из центров экономики, промышленности, культуры и науки в России. Кроме этого, в регионе хорошо развиты туризм, сфера образования и такие направления, как цифровизация, благоустройство и современные технологии.
В зоне ярмарки (75-й павильон) представлены товары народных художественных промыслов. Помимо этого, на продуктовой ярмарке (48-й павильон) Подмосковье каждую неделю будет представлять один из местных фермеров.