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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

иллюстрация

Грозит срок. Омич перепутал машины и по ошибке обстрелял авто незнакомого сельчанина

4 ноября 2023, 09:38
Фото: Город55
иллюстрация

Омич перепутал машины и по ошибке обстрелял авто незнакомого сельчанина

При стрельбе никто не пострадал, но факт нападения зарегистрировали.

Сегодня утром, 4 ноября, в поселке Марьяновка зарегистрировали инцидент со стрельбой. Как сообщили в пресс-центре регионального УМВД, пострадавших не оказалось. Героем этой истории стал 64-летний местный житель.

Он рассказал полицейским, что в его автомобиль несколько раз стреляли. Как выяснили полицейские, нападавшим оказался его 34-летний односельчанин. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Внятно объяснить свое поведение задержанный не смог. По его словам, он якобы в состоянии опьянения решил, что мимо проезжает автомобиль мужчины, с которым они поругались до этого.

Видео: УМВД РФ по Омской области

Стрелял сельчанин из ружья, которого было оформлено по закону. Как он сказал сотрудникам правоохранительных органов, оружие планировал использовать для охоты. Также у него нашли еще два зарегистрированных оружия, которые были изъяты.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Стрельба#Новости#Алина Ясинская
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