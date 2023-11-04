Грозит срок. Омич перепутал машины и по ошибке обстрелял авто незнакомого сельчанина

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:41
Сегодня утром, 4 ноября, в поселке Марьяновка зарегистрировали инцидент со стрельбой. Как сообщили в пресс-центре регионального УМВД, пострадавших не оказалось. Героем этой истории стал 64-летний местный житель.
Он рассказал полицейским, что в его автомобиль несколько раз стреляли. Как выяснили полицейские, нападавшим оказался его 34-летний односельчанин. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.
Внятно объяснить свое поведение задержанный не смог. По его словам, он якобы в состоянии опьянения решил, что мимо проезжает автомобиль мужчины, с которым они поругались до этого.
Стрелял сельчанин из ружья, которого было оформлено по закону. Как он сказал сотрудникам правоохранительных органов, оружие планировал использовать для охоты. Также у него нашли еще два зарегистрированных оружия, которые были изъяты.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.