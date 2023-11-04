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Главные предприятия и инвестпроекты Сахалинской области покажут на ВДНХ

Главные предприятия и инвестпроекты Сахалинской области покажут на ВДНХ

4 ноября 2023, 08:56
Фото: правительство Сахалинской области
Сахалинская область презентует свои ключевые сферы экономической деятельности и инвестиционные проекты на международной выставке-форуме «Россия». Мероприятие, которое проводят по инициативе президента РФ Владимира Путина, станет демонстрацией достижений страны за последние несколько лет.

У каждого из регионов, участвующих в выставке, есть собственный демонстрационный павильон. Сахалинская область представлена в виде корабля. На изогнутом в виде паруса экране посетителям выставки покажут природные красоты Сахалина и Курил, объекты инфраструктуры, новый аэровокзал, нефтегазовые платформы, завод СПГ, рыбоперерабатывающие и рыбоводные заводы, самолеты единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Также стенд островного региона украшен изображениями вулкана Баранского и СТК «Горный воздух». Арт-объект в виде краба напоминает о безграничном разнообразии морской фауны Сахалинской области.

В центре экспозиции расположен макет с проектами, которые появились в регионе за последнее время. В их числе современный аэровокзал в Южно-Сахалинске, новые жилые комплексы, нефтегазовый индустриальный парк. На стенде гости ВДНХ также смогут познакомиться с ведущими предприятиями региона. Посетителям покажут нефтегазовую и угольную отрасли, бренды рыбной и пищевой промышленности.

Еще один блок экспозиции посвящен карьере на островах. Здесь все заинтересованные получат комплексное предложение по переезду на Сахалин и Курилы: им расскажут о субсидиях, медицине, образовании и возможностях трудоустройства. В рамках проекта «Навигатор карьеры» планируются VR-путешествия и квесты.

«Основная цель экспозиции — это привлечение молодежи, чтобы они задумывались о возможностях своего карьерного развития, жизни на Дальнем Востоке и, в частности, в Сахалинской области. Мы расскажем о наших крупнейших предприятиях. Это рыбодобыча, нефтегазовый сектор, транспорт. Конечно, прежде чем строить карьеру, можно начать знакомство с обычного путешествия, поэтому расскажем и о туристических достопримечательностях островного региона и предложим конкретные маршруты», — отметил министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.

10 ноября в рамках форума «Россия» пройдет день Сахалинской области. Там состоятся деловые и образовательные мероприятия, подписания соглашений, презентации туристических проектов и универмаг сахалинских товаров. Гостей ждет насыщенная концертная программа. Для зрителей выступят воспитанники Академии Ларисы Долиной, группа DreamBox и дуэт «Булатовы».

Международная выставка-форум «Россия» официально стартует 4 ноября и продлится до 12 апреля в Москве на территории ВДНХ. Указ о проведении мероприятия подписал президент России Владимир Путин. Основная цель выставки-форума — демонстрация важнейших достижений регионов в различных отраслях экономики.

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