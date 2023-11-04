Главного тренера СКА Ротенберга дисквалифицировали после матча с омским «Авангардом»

Напомним, в концовке матча между СКА и «Авангарда» игрок армейцев Захар Бардаков закатил истерику, оскорбил судей и схлопотал 32 минуты штрафа. Хоккеисту не понравилось, как против него сыграл капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов. После матча Ротенберг заявил, что это было чистейшее нарушение и, дескать, «сила в правде и народ все видит». После на послематчевой пресс-конференции Ротенберг раскритиковал работу судей в эпизоде драки между Марком Вербой и Иваном Зинченко.