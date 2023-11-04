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ротенберг пропустит матч с Витязем

Главного тренера СКА Ротенберга дисквалифицировали после матча с омским «Авангардом»

4 ноября 2023, 12:58
Фото: ХК СКА
ротенберг пропустит матч с Витязем

Главный тренер СКА схлопотал дисквалификацию после проигрыша омскому «Авангарду»

Поводом для такого решения стали публичные высказывания наставника питерских армейцев в адрес судей.

Главный тренер СКА Роман Ротенгберг дисквалифицирован на один матч и пропустит игру с «Витязем».

«По окончании матча СКА — „Авангард“ главный тренер армейцев Роман Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением пунктов Спортивного регламента КХЛ», — сообщается на официальном сайте КХЛ.

В итоге это нарушение обернулось денежным штрафом для клуба и дисквалификацией Ротенберга.

Напомним, в концовке матча между СКА и «Авангарда» игрок армейцев Захар Бардаков закатил истерику, оскорбил судей и схлопотал 32 минуты штрафа. Хоккеисту не понравилось, как против него сыграл капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов. После матча Ротенберг заявил, что это было чистейшее нарушение и, дескать, «сила в правде и народ все видит». После на послематчевой пресс-конференции Ротенберг раскритиковал работу судей в эпизоде драки между Марком Вербой и Иваном Зинченко.

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