Главного тренера СКА Ротенберга дисквалифицировали после матча с омским «Авангардом»

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Главный тренер СКА Роман Ротенгберг дисквалифицирован на один матч и пропустит игру с «Витязем».
«По окончании матча СКА — „Авангард“ главный тренер армейцев Роман Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением пунктов Спортивного регламента КХЛ», — сообщается на официальном сайте КХЛ.
В итоге это нарушение обернулось денежным штрафом для клуба и дисквалификацией Ротенберга.
Напомним, в концовке матча между СКА и «Авангарда» игрок армейцев Захар Бардаков закатил истерику, оскорбил судей и схлопотал 32 минуты штрафа. Хоккеисту не понравилось, как против него сыграл капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов. После матча Ротенберг заявил, что это было чистейшее нарушение и, дескать, «сила в правде и народ все видит». После на послематчевой пресс-конференции Ротенберг раскритиковал работу судей в эпизоде драки между Марком Вербой и Иваном Зинченко.