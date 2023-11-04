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Дело в суде. В Омской области юрисконсульта ОМВД обвиняют в незаконной вырубке леса

4 ноября 2023, 05:16
Фото: 1MI
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В Омской области передали в суд дело о незаконной вырубке леса на 57 млн рублей

Дело рассмотрят в Муромцевском районном суде.

Как стало известно Городу55, в Муромцевский районный суд передали для рассмотрения уголовное дело о незаконной вырубке деревьев компанией из четырех человек. Преступной деятельностью занимались юрисконсульт 1 категории правового направления ОМВД по Муромцевскому району Михаил Лисин, два бизнесмена и брат одного из них.

Во время расследования следователи выяснили, что с декабря 2019 года по октябрь 2021-го компания находила жителей Муромцево, которым по закону давалось право на получение леса. Юрисконсульт брал у них пакет документов и заключал договоры с ГУЛХом Омской области на рубку древесины.

В результате за это время от рук компании пострадали около 3 тысяч деревьев в урочище бывшего колхоза «Избышева», а общий ущерб лесному фонду региона составил 57,3 млн рублей.

Напомним, что в отношении Лисина в мае и августе 2023 года возбудили уголовные дела по факту хищения средств маткапитала. Мужчина находил женщин в Муромцевском районе, которые ранее получили сертификат на получение материнского капитала. Не посвящая их в свои истинные планы, юрисконсульт предлагал женщинам услуги по заключению фиктивных договоров займа между кредитно-потребительским кооперативом «Региональный центр финансовых инициатив» и заявительницами на приобретение домов или земельных участков. Уголовные дела еще по трем случаям хищения средств, как сообщил источник Города55, возбудили 30 октября 2023 года.

Город55, кстати, пообщался с одной из женщин, которая осенью 2021 года чуть не попалась на уловку Лисина:

Брал деньги с матерей. Омского полицейского поймали на махинациях с маткапиталом
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