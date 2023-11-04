Дело в суде. В Омской области юрисконсульта ОМВД обвиняют в незаконной вырубке леса

Напомним, что в отношении Лисина в мае и августе 2023 года возбудили уголовные дела по факту хищения средств маткапитала. Мужчина находил женщин в Муромцевском районе, которые ранее получили сертификат на получение материнского капитала. Не посвящая их в свои истинные планы, юрисконсульт предлагал женщинам услуги по заключению фиктивных договоров займа между кредитно-потребительским кооперативом «Региональный центр финансовых инициатив» и заявительницами на приобретение домов или земельных участков. Уголовные дела еще по трем случаям хищения средств, как сообщил источник Города55, возбудили 30 октября 2023 года.