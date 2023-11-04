Больше, чем у чиновника. Опытный плиточник может зарабатывать до 175 тысяч в Омске

По информации специалистов, местные работодатели предлагают им максимум 175 тыс рублей. Конечно, на порядок выше вознаграждения у рабочих в Москве и Санкт-Петербурге (250 и 230 тыс рублей соответственно). Кандидаты при этом должны иметь соответствующий опыт работы от двух лет, умение работать с различными материалами, в том числе для облицовки каминов. Если рассматривать в среднем зарплаты плиточников, то в Омске они могут зарабатывать 85 тыс рублей.