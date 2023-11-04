Больше, чем у чиновника. Опытный плиточник может зарабатывать до 175 тысяч в Омске

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Аналитики SuperJob оценили предложения омских работодателей в ноябре 2023 года. Анализ проводили среди вакансий «плиточник». Стало известно, кому готовы предложить наибольший заработок.
По информации специалистов, местные работодатели предлагают им максимум 175 тыс рублей. Конечно, на порядок выше вознаграждения у рабочих в Москве и Санкт-Петербурге (250 и 230 тыс рублей соответственно). Кандидаты при этом должны иметь соответствующий опыт работы от двух лет, умение работать с различными материалами, в том числе для облицовки каминов. Если рассматривать в среднем зарплаты плиточников, то в Омске они могут зарабатывать 85 тыс рублей.
Строителям, которые знают, как укладывать плитку, нюансы внутренней и внешней отделки помещений, предлагают от 35 до 45 тыс рублей. В этом деле работодателям важно, чтобы подчиненные знали нормы производственной санитарии и противопожарной безопасности.
Те, кто владеет навыками предварительного выравнивания поверхностей, ремонта плиточного покрытия, чтения чертежей, могут зарабатывать от 45 до 55 тыс рублей. Стаж работы при этом должен быть на уровне от одного года.
Специалистам, знающим, как облицовывать стеклянными и керамогранитными плитами, натуральным камнем, мрамором и гранитом, в Омске реально получать 55-15 тыс рублей. Работать плиточником нужно для этого минимум два года.
От 105 до 175 тыс рублей предлагают рабочим, которые умеют укладывать декоративную плитку, мозаику, сложные рисунки. Больше всего по Омску могут зарабатывать те, кто имеет опыт отделки криволинейных поверхностей и потолков, отделывал объекты премиум-класса. Чтобы получать столько, претендентам необходимо иметь опыт руководства бригадой плиточников и непосредственно самому этим заниматься минимум три года.