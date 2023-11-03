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Published Сегодня, 07:45

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иллюстрация

Знакомимся с Ямалом. В 2024 году из Омска запустят прямые рейсы до Ноябрьска и Надыма

3 ноября 2023, 07:45
Фото: Город55
иллюстрация

В 2024 году из Омска запустят прямые рейсы до Ноябрьска и Надыма

Первые перелеты запланированы на середину следующей осени.

В 2024 году в Омске планируется запуск нового авианаправления. Со следующей осени пассажиры омского аэропорта смогут летать на Ямал. Перевозками будет заниматься одноименная авиакомпания.

С ноября 2024 года откроются рейсы в Надым и Ноябрьск. Самолеты будут запускать по воскресеньям (Ноябрьск) и понедельникам (Надым). Первые перевозки запланированы на 7 и 8 января. Это будут куглогодичные субсидируемые перелеты, отметили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Также компания «Ямал» в новом году собирается увеличить количество рейсов по действующим маршрутам из Салехарда и Нового Уренгоя в Омск. В неделю будут ставить до трех перелетов на каждое направление.

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#Транспорт#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Рейс#Авиасообщение#Алина Ясинская
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