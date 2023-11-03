Заманивают котятами. В полиции разоблачили многолетний фейк о банде педофилов

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Сообщение о розыске трех мужчин, якобы являющихся маньяками и заманивающих детей в машины с помощью домашних животных, было опубликовано в соцсети Одноклассники в конце прошлого месяца. На фотографии, прикрепленной к посту, был тект следующего содержания:
«Внимание. Предупредите своих детей, племянников, соседских детей и так далее. На сегодняшний день имеется информация, что появилась банда педофилов. Они разъезжают по разным городам, чтобы их не смогли поймать, работают по такой схеме: едут медленно на автомобиле по дворам и якобы случайно из окна их машины выпадает котёнок или щенок. Они просят ребёнка поймать сбежавший животное. Предупредите детей чтобы не помогали им», — говорилось в сообщении.
Однако вскоре выяснилось, что информация не имеет отношения к реальности и является фейком, который распространяется по сети Интернет уже не первый год и не в одном регионе. Так, впервые рассылка произошла в Казахстане. Сообщение начали активно распространять встревоженные пользователи мессенджера WhatsApp, впервые столкнувшиеся с подобным фейком и поверившие ему. Тогда эту информацию опровергли в МВД.
«Это старая фейковая рассылка, она появляется уже не первый раз. Ни одного обращения от граждан о попытке похитить их ребенка с помощью котенка или щенка в органы внутренних дел не поступало», — сообщили в МВД Казахстана еще пять лет назад.
Стоит заметить, что вне зависимости от региона, текст на рассылаемых картинках остается идентичным, меняются только фотографии «преступников». Кроме того, их авторы не указывают, где конкретно происходят преступления, были ли жертвы, просто сообщает пугающую информацию, вводя пользователей в заблуждение.
Теперь фейк добрался и до нашего региона. Ситуацию разъяснил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области, подполковник внутренней службы Командыков Алексей Николаевич.
«Данная информация не соответствует действительности. Подобных случаев на территории нашего региона не отмечалось», — сообщил подполковник.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.