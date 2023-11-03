Возраст не имеет значения: SHAMAN о предпочтениях в отношениях

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, рассказал о том, почему он предпочитает в своей жизни выбирать женщин старше себя. Возраст, по его мнению, не имеет особого значения и больше зависит от мышления человека, чем от даты рождения указанной в паспорте.
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», SHAMAN поделился своими мыслями на эту тему. Он отметил, что в наше время каждому доступны книги о здоровом питании и уходе за собой, что позволяет людям выглядеть и чувствовать себя хорошо на протяжении многих лет. По словам исполнителя, современные женщины имеют возможность сохранять свою молодость благодаря пластической хирургии и достижениям косметологии. Ранее такие возможности были недоступны.